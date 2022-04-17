Стадіон Гагаріна житиме! У Чернігові зіграли матч на руїнах

На зруйнованому стадіоні імені Гагаріна зіграли матч / Фото: Колаж: Сьогодні

Чернігівський стадіон імені Гагаріна починає оживати після окупації російськими військами. Жахливі руйнування, завдані арені, привели футбольне поле у непридатність. Тут свої домашні матчі проводила чернігівська Десна, яка виступає в Українській прем'єр-лізі.

Вихованець Десни Андрій Ярмоленко грав у Боруссії і це відіграло свою роль / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

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Нещодавно стало відомо, що відновити українську арену допоможуть німецькі партнери, зокрема, футбольний клуб Боруссія Дортмунд, за яку виступав вихованець Десни Андрій Ярмоленко.

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А поки що руїни та завали стадіону розбирають співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, місцеві жителі та активісти. Вже прибрали повністю небезпечні предмети з самого поля, і продовжують розбирати зруйновані трибуни.

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Один із чергових днів (16 квітня) прибирання завершився дружньою зустріччю юних футболістів на безпечній частині газону. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Всеукраїнську професійну спілку "Футбол України". Судити поєдинок взявся сам директор стадіону Андрій Волков. Ця зустріч завершилася перемогою команди "Сонечко" з рахунком 2:0.

Екс-клуби Андрія Ярмоленка Дімано та Боруссія Дортмунд проведуть товариський поєдинок у рамках благодійного турне киян Європою. Вхід на матч для українців буде безкоштовним .