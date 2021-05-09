Средний ли? Чемпионат Украины закончился скандалом из-за пальца

Дубинчак и Кондраков
Матч последнего тура чемпионата Украины между Днепром-1 и Рухом 1:1 отметился скандалом.
На последней компенсированной минуте ко второму тайму при счете 1:0 в пользу днепрян их футболист Арсений Батагов нарушил правила на форварде Руха Данииле Кондракове в штрафной площадке. Арбитр Геннадий Серпутько назначил пенальти.
В этот момент началась потасовка. Владислав Дубинчак, принадлежащий Динамо, но на правах аренды выступающий за Днепр-1, толкнул Кондракова, а игрок Руха в ответ показал Дубинчаку палец – только вот вопрос, средний или же указательный.
Нападающий Руха, реализовав пенальти, – его гол стал последним в чемпионате Украины-2020/21 – спас львовян от поражения.
Однако не исключено, что за показанный Дубинчаку палец Кондракова будет ждать дисквалификация. По крайней мере, на это намекает FootballHub у себя в Twitter.
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Ранее мы писали, что в заключительный игровой день чемпионата Украины оставалось определить последнюю команду, которая выступит в Лиге конференций. Этого права удостоилась полтавская Ворскла.
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