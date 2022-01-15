Сработало проклятье. Вот почему провалился Шевченко

Андрей Шевченко недолго продержался в Генуе / Фото: REUTERS
Как только Андрей Шевченко возглавил Дженоа, итальянский журналист Маурицио Писточчи напророчил украинскому тренеру провал. Как в воду глядел, сегодня Шевченко уволили.
А проклятье было вот в чем. За последние 11 лет руководство Дженоа четыре раза увольняло с поста тренера Давиде Баллардини. И всякий раз его сменщик выступал еще хуже.
Все, кто приходил в команду вслед за Баллардини не продержались и полного сезона.
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Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. При украинском наставнике команда провела 11 матчей – семь поражений, три ничьи и одну победу.
Ранее мы писали, что фанаты Дженоа требуют вернуть Шевченко. Болельщики уверены, что клуб прогрессировал.