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Спрацювало прокляття. Ось чому провалився Шевченко

Любомир Луканюк
15 січня, 15:18
Кожен тренер, який приходив у Дженоа після Баллардіні, виступав гірше за свого попередника. Шевченко не став винятком

Андрій Шевченко недовго протримався в Генуї / Фото: REUTERS

Щойно Андрій Шевченко очолив Дженоа, як італійський журналіст Мауріціо Пісточчі напророкував українському тренеру провал. Як у воду дивився, сьогодні Шевченка звільнили.

А прокляття було ось у чому. За останні 11 років керівництво Дженоа чотири рази звільняла з посади тренера Давіде Баллардіні. І щоразу його змінник виступав ще гірше.

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Усі, хто приходив у команду за Баллардіні, не протрималися і повного сезону.

Шевченку пророкують провал через прокляття Баллардіні / Фото: Getty Images, REUTERS

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Шевченко очолив Дженоа 7 листопада При українському наставнику команда провела 11 матчів – сім поразок, три нічиї та одна перемога.

Раніше ми писали, що фанати Дженоа вимагають повернути Шевченка. Уболівальники впевнені, що клуб прогресував.

Фани Дженоа влаштували овацію Шевченку / Фото: Reuters