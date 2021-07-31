Спортсменка починила лодку с помощью презерватива и выиграла медаль на Олимпиаде

Австралийка Джессика Фокс завоевала бронзовую медаль в финале Олимпиады-2020 на каноэ-одиночке. Перед этим спортсменка придумала оригинальный способ починить свою лодку

Джессика Фокс героически завоевала медаль в Токио / Фото: Reuters

Перед медальной гонкой девушке пришлось латать дырку на носу лодки. Сначала она обработала ее карбоновой смесью, а сверху натянула… презерватив.

А перед этим Фокс стала олимпийской чемпионкой в слаломе. Кстати, в этой же гонке украинка даже без медали попала в историю Олимпиады.

Как мы сообщали ранее, участникам Олимпиады-2020 раздали 160 тысяч презервативов, но использовать запрещали. Оргкомитет рекомендовал спортсменам социально дистанцироваться, чтобы обезопасить друг друга от заражения коронавирусом.

Для этого организаторы даже придумали специальные антисекс-кровати из картона, которые разваливаются от резких движений.

Кстати, недавно картонную кровать таки сломали. Спортсмены провели эксперимент и узнали, скольких людей она может выдержать.

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