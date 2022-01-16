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Спешили уволить Шевченко. В Дженоа объяснили отставку украинца

Сергей Шаховец
16 января, 13:31
Генеральный директор Дженоа Йоханнес Шпорс дал свою версию увольнения украинского специалиста

В Дженоа остались недовольны работой Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководство клуба не увидело прогресса в игре команды, и чтобы не усложнять турнирное положение, решили побыстрее уволить Андрея Шевченко.

"Мы много с ним разговаривали, общение не было проблемой. К сожалению, улучшений в игре не произошло, а результаты, которые для нас слишком важны, так и не пришли.

Шевченко не получил усиление команды в трансферное окно / Фото: Reuters

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В какой-то момент мы, как клуб, поняли, что у нас не будет достаточно энергии на матч с Фиорентиной. Поэтому мы приняли быстрое решение. Мы были честны и открыты с Шевченко. Быстрое решение зачастую лучше, чем запоздалое.

Новыми покупками довольны. Мы уже видели в Кубке Италии, как они усилили команду. Мы хотим инвестировать в молодых игроков", – цитирует Шпорса La Gazzetta dello Sport.

Шева проработал в Дженоа два месяца / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко и руководство клуба имели противоположные взгляды в вопросах комплектования команды. Украинец хотел видеть в своей команде опытных футболистов, а генеральный директор покупал игроков "на вырост".

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Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. При украинском наставнике команда провела 11 матчей – семь поражений, три ничьи и одна победа.

Ранее мы писали о варианте, при котором Шевченко летом заменит Мирчу Луческу в Динамо.

Но уже сейчас Шева может возглавить сборную Польши перед ее матчем с Россией за выход на ЧМ-2022.

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Шевченко и Мостовой / Фото: Getty Images, Instagram