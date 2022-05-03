Спарринговаться будет с кем. Президент УАФ назвал количество соперников сборной Украины

Сборная Украины по футболу провела первую тренировку в Словении в рамках подготовки к матчу с Шотландией.

Первая тренировка сборной Украины / Фото: УАФ

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В расположении Александра Петракова пока всего лишь 11 игроков. На сбор еще не прибыли футболисты Динамо и легионеры.

Президент Украинской ассоциации футбола высказал слова благодарности всем, кто идет на встречу сборной Украины в такое тяжелое для страны время. Кроме этого, в программе ФутболNEWS, Андрей Павелко назвал количество спаррингов, которые проведет национальная команда перед игрой с Шотландией.

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"Я очень благодарен нашим коллегам из Боруссии Менхенгладбах, а также всем нашим партнерам из национальных ассоциаций, которые сейчас работают над проведением тех или иных матчей нашей сборной. Благодарен УЕФА и Александру Чеферину, что в УЕФА есть подразделение, которое помогает нашей сборной готовиться к официальным матчам. Все отрабатываемые сейчас варианты, прежде всего являются выбором тренерского штаба. Сейчас на стадии утверждения будут следующие матчи для сборной Украины. Кроме Боруссии будет еще три или четыре поединка. Это скорее всего будут и клубы, и национальные сборные"

Первый же спарринг против Боруссии Менхенгладбах, сборная Украины сыграет 11 мая.