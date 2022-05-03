Грати буде з ким. Президент УАФ назвав кількість суперників збірної України

Збірна України з футболу провела перше тренування у Словенії у рамках підготовки до матчу із Шотландією.

/ Фото: УАФ

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У розташуванні Олександра Петракова поки що лише 11 гравців. На збір ще не прибули футболісти Динамо та легіонери.

Президент Української асоціації футболу висловив подяку всім, хто йде на зустріч збірній України в такий важкий для країни час. Окрім цього, у програмі ФутболNEWS, Андрій Павелко назвав кількість спарингів, які проведе національна команда перед грою із Шотландією.

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"Я дуже вдячний нашим колегам з Борусії Менхенгладбах, а також усім нашим партнерам з національних асоціацій, які зараз працюють над проведенням тих чи інших матчів нашої збірної. Вдячний УЄФА та Олександру Чеферіну, що в УЄФА є підрозділ, який допомагає нашій збірній готуватися до офіційних матчів. Усі варіанти, що відпрацьовуються зараз, насамперед, є вибором тренерського штабу. Наразі на стадії затвердження будуть наступні матчі для збірної України. Окрім Борусії буде ще три чи чотири поєдинки. Це, швидше за все, будуть і клуби, і національні збірні"

Перший же спаринг проти Борусії Менхенгладбах збірна України зіграє 11 травня.