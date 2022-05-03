3 травня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
4 травня 20:00
Базель --
Динамо --
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Грати буде з ким. Президент УАФ назвав кількість суперників збірної України

Євген Щербаков
3 травня, 16:12
Андрій Павелко запевнив, що національна команда зіграє щонайменше 4 контрольні матчі перед Шотландією

Збірна України з футболу провела перше тренування у Словенії у рамках підготовки до матчу із Шотландією.

/ Фото: УАФ

Реклама

У розташуванні Олександра Петракова поки що лише 11 гравців. На збір ще не прибули футболісти Динамо та легіонери.

Президент Української асоціації футболу висловив подяку всім, хто йде на зустріч збірній України в такий важкий для країни час. Окрім цього, у програмі ФутболNEWS, Андрій Павелко назвав кількість спарингів, які проведе національна команда перед грою із Шотландією.

Реклама

"Я дуже вдячний нашим колегам з Борусії Менхенгладбах, а також усім нашим партнерам з національних асоціацій, які зараз працюють над проведенням тих чи інших матчів нашої збірної. Вдячний УЄФА та Олександру Чеферіну, що в УЄФА є підрозділ, який допомагає нашій збірній готуватися до офіційних матчів.

Усі варіанти, що відпрацьовуються зараз, насамперед, є вибором тренерського штабу. Наразі на стадії затвердження будуть наступні матчі для збірної України. Окрім Борусії буде ще три чи чотири поєдинки. Це, швидше за все, будуть і клуби, і національні збірні"

Перший же спаринг проти Борусії Менхенгладбах збірна України зіграє 11 травня.