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Советую послушать Кобзона: россиянин из миротворца отреагировал на плакат украинца в Пекине

Александр Трикиша
11 февраля, 18:50
Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на патриотический поступок украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде в Пекине

Губерниев отреагировал на поступок Гераскевича / Фото: Коллаж: Сегодня

После своего заезда Гераскевич показал на камеру плакат с надписью "Нет войне в Украине".

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Комментатор из базы "Миротворца" посоветовал Гераскевичу послушать другого представителя "Миротворца" Иосифа Кобзона.

"Не знаю, откуда он все это взял. Советую ему послушать Кобзона: "Солнечному миру да-да-да, ядерной войне нет-нет-нет". С чего он взял, что готовится какая-то война? Не понимаю", – сказал Губерниев в интервью championat.com.

Сам же Гераскевич после гонки заявил, что как любой другой нормальный человек не хочет, чтобы на его родной земле была война.

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А вот депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Гераскевич перед этим советовался с юристами, чтобы избежать наказания от организаторов.

"Очень хитрый ход. Они посоветовались с юристами и сделали так, чтобы не подкопались", – сказала Журова.