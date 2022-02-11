Советую послушать Кобзона: россиянин из миротворца отреагировал на плакат украинца в Пекине

Губерниев отреагировал на поступок Гераскевича / Фото: Коллаж: Сегодня

После своего заезда Гераскевич показал на камеру плакат с надписью "Нет войне в Украине".

Читайте также: Цеплялись к украинцам из-за языка: почему канадец повздорил с россиянином в Пекине

Реклама

Комментатор из базы "Миротворца" посоветовал Гераскевичу послушать другого представителя "Миротворца" Иосифа Кобзона.

"Не знаю, откуда он все это взял. Советую ему послушать Кобзона: "Солнечному миру да-да-да, ядерной войне нет-нет-нет". С чего он взял, что готовится какая-то война? Не понимаю", – сказал Губерниев в интервью championat.com.

Сам же Гераскевич после гонки заявил, что как любой другой нормальный человек не хочет, чтобы на его родной земле была война.

Реклама

А вот депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Гераскевич перед этим советовался с юристами, чтобы избежать наказания от организаторов.