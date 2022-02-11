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Раджу послухати Кобзона: росіянин із миротворця відреагував на плакат українця у Пекіні

Олександр Трикіша
11 лютого, 18:50
Скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв відреагував на патріотичний вчинок українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді у Пекіні

Губернієв відреагував на вчинок Гераскевича / Фото: Колаж: Сьогодні

Після свого заїзду Гераскевич показав на камеру плакат із написом "Немає війні в Україні".

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Коментатор із бази "Миротворця" порадив Гераскевичу послухати іншого представника "Миротворця" Йосипа Кобзона.

"Не знаю, звідки він все це взяв. Раджу йому послухати Кобзона: "Сонячному світу так-да-да, ядерній війні ні-ні-ні". З чого він узяв, що готується якась війна? Не розумію", – сказав Губернієв в інтерв'ю championat.com.

Сам же Гераскевич після гонки заявив, що як будь-яка інша нормальна людина не хоче, щоб на його рідній землі була війна.

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А ось депутат Держдуми РФ Світлана Журова вважає, що Гераскевич перед цим радився із юристами, щоб уникнути покарання від організаторів.

"Дуже хитрий хід. Вони порадилися з юристами і зробили так, щоби не підкопалися", – сказала Журова.