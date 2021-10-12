Сотников сборной Украины вооружили булавами перед матчем с Боснией

Андрей Ярмоленко и Андрей Пятов / Фото: Reuters

Сборная Украины во Львове сражается за путевку на чемпионат мира 2022 года. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Босния.

Перед матчем двум украинским игрокам глава УАФ Андрей Павелко вручил памятные подарки.

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Голкипер Андрей Пятов и полузащитник Андрей Ярмоленко получили футболки с номером 100 и казацкие булавы. Оба преодолели гроссмейстерский рубеж в 100 матчей за национальную команду.

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Украине осталось провести два матча в отборе ЧМ-2022 – оба против Боснии. И даже при двух победах, нет гарантии, что мы займем второе место в группе.

У украинцев тогда будет 14 очков, но столько же может набрать и Финляндия, если выиграет свои два последних поединка – с Боснией (в гостях) и Францией (дома). Да, по личным встречам мы круче финнов (1:1 и 2:1), но в случае равенства очков регламент не их учитывает в первую очередь, а разницу мячей во всех матчах группы.