12 октября 69’
Украина 1
Босния и Герцеговина 0
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
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Сотников сборной Украины вооружили булавами перед матчем с Боснией

Любомир Луканюк
12 октября, 22:43
Голкипер Андрей Пятов и полузащитник Андрей Ярмоленко получили булавы и памятные футболки за 100 матчей в национальной команде

Андрей Ярмоленко и Андрей Пятов / Фото: Reuters

Сборная Украины во Львове сражается за путевку на чемпионат мира 2022 года. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Босния.

Перед матчем двум украинским игрокам глава УАФ Андрей Павелко вручил памятные подарки.

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Голкипер Андрей Пятов и полузащитник Андрей Ярмоленко получили футболки с номером 100 и казацкие булавы. Оба преодолели гроссмейстерский рубеж в 100 матчей за национальную команду.

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Украине осталось провести два матча в отборе ЧМ-2022 – оба против Боснии. И даже при двух победах, нет гарантии, что мы займем второе место в группе.

У украинцев тогда будет 14 очков, но столько же может набрать и Финляндия, если выиграет свои два последних поединка – с Боснией (в гостях) и Францией (дома). Да, по личным встречам мы круче финнов (1:1 и 2:1), но в случае равенства очков регламент не их учитывает в первую очередь, а разницу мячей во всех матчах группы.

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