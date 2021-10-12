12 жовтня 55’
Україна 1
Боснія і Герцеговина 0
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Сотників збірної України озброїли булавами перед матчем з Боснією

Любомир Луканюк
12 жовтня, 22:43
Голкіпер Андрій П'ятов і півзахисник Андрій Ярмоленко отримали булави і пам'ятні футболки за 100 матчів у національній команді

Андрій Ярмоленко і Андрій Пятов / Фото: Reuters

Збірна України у Львові бореться за путівку на чемпіонат світу 2022 року. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Боснія.

Перед матчем двом українським гравцям глава УАФ Андрій Павелко вручив пам'ятні подарунки.

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Голкіпер Андрій П'ятов і півзахисник Андрій Ярмоленко отримали футболки з номером 100 і козацькі булави. Обидва подолали гросмейстерський рубіж в 100 матчів за національну команду.

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Україні залишилося провести два матчі у відборі ЧС-2022 – обидва проти Боснії. І навіть при двох перемогах, немає гарантії, що ми займемо друге місце в групі.

В українців тоді буде 14 очок, але стільки ж може набрати і Фінляндія, якщо виграє свої два останні поєдинки – з Боснією (в гостях) і Францією (домв). Так, за особистими зустрічами ми крутіші фінів (1:1 і 2:1), але в разі рівності очок регламент не їх враховує насамперед, а різницю м'ячів у всіх матчах групи.

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