Соперники для Украины: во сколько и где смотреть жеребьевку Лиги наций

Украина будет во втором по силе дивизионе Лиги наций
Украина выступит во втором дивизионе Лиги наций-2022/2023. Сегодня вечером "сине-желтым" определят трех соперников по групповому раунду. Онлайн жеребьевки Лиги наций доступен на нашем сайте.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЖЕРЕБЬЕВКУ
Жеребьевку Лиги наций в прямом эфире в четверг, 16 декабря, начиная с 19:00, покажет канал "Футбол 1".
СОПЕРНИКИ ДЛЯ УКРАИНЫ
Сборная Украины во время жеребьевки будет в первой корзине дивизиона B. Мы получим в соперники: из корзины 2 – Финляндию, Норвегию или Шотландию, но точно не Россию, из корзины 3 – Израиль, Румынию, Сербию или Ирландию, из корзины 4 - Словению, Черногорию, Албанию либо Армению.
ВСЕ КОРЗИНЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
Лига A
Корзина 1: Франция, Бельгия, Италия, Испания
Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия
Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия
Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия
Лига B
Корзина 1: УКРАИНА, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия
Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения
Лига C
Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия
Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония
Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово
Корзина 4: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фарерские острова
Лига D
Корзина 1: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта
Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра
В случае выигрыша своей группы, Украина вернется в высший дивизион Лиги наций, откуда ранее вылетела со скандалом.
Напомним, в ноябре прошлого года врач кантона Люцерн не дал нашей команде выйти на поле из-за вспышки коронавируса в ее рядах. В итоге, украинцам за несостоявшуюся игру со Швейцарией засчитали техническое поражение 0:3.
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