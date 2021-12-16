Суперники для України: о котрій і де дивитися жеребкування Ліги націй

Україна буде у другому за силою дивізіоні Ліги націй
Україна виступить у другому дивізіоні Ліги націй-2022/2023. Сьогодні ввечері "синьо-жовтим" визначать трьох суперників за груповим раундом. Онлайн жеребкування Ліги націй доступний на нашому сайті.
ДЕ ДИВИТИСЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ
Жеребкування Ліги націй у прямому ефірі у четвер, 16 грудня, починаючи з 19:00, покаже канал "Футбол 1".
СУПЕРНИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Збірна України під час жеребкування буде у першому кошику дивізіону B. Ми отримаємо у суперники: з кошика 2 – Фінляндію, Норвегію чи Шотландію, але точно не Росію, з кошика 3 – Ізраїль, Румунію, Сербію або Ірландію, з кошика 4 – Словенію, Чорногорію, Албанію або Вірменію.
55 команд-учасниць поділені на чотири дивізіони, згідно з їхніми результатами у попередній Лізі націй
Далі команди поділять на групи по чотири команди
Україна точно не зустрінеться з Росією
Жеребкування розпочнеться о 19:00 за київським часом
Матчі групового турніру відбудуться з червня по вересень 2022 року, а фінальна частина дивізіону А – влітку 2023-го
ВСІ КОШИКИ ЖЕРЕБКУВАННЯ
Ліга A
Кошик 1: Франція, Бельгія, Італія, Іспанія
Кошик 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина
Кошик 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія
Кошик 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина
Ліга B
Кошик 1: УКРАЇНА, Швеція, Боснія та Герцеговина, Ісландія
Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія
Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія
Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія
Ліга C
Кошик 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія
Кошик 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія
Кошик 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово
Кошик 4: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Гібралтар, Фарерські острови
Ліга D
Кошик 1: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Ліхтенштейн, Мальта
Кошик 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра
У разі виграшу своєї групи Україна повернеться до найвищого дивізіону Ліги націй, звідки раніше вилетіла зі скандалом.
Нагадаємо, у листопаді минулого року лікар кантона Люцерн не дозволив нашій команді вийти на поле через спалах коронавірусу в її лавах. У підсумку, українцям за гру зі Швейцарією, що не відбулася, зарахували технічну поразку 0:3.
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