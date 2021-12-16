Суперники для України: о котрій і де дивитися жеребкування Ліги націй

Україна буде у другому за силою дивізіоні Ліги націй

Україна виступить у другому дивізіоні Ліги націй-2022/2023. Сьогодні ввечері "синьо-жовтим" визначать трьох суперників за груповим раундом. Онлайн жеребкування Ліги націй доступний на нашому сайті.

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ДЕ ДИВИТИСЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ

Жеребкування Ліги націй у прямому ефірі у четвер, 16 грудня, починаючи з 19:00, покаже канал "Футбол 1".

Ліга націй, трофей турніру / Фото: Reuters

СУПЕРНИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Збірна України під час жеребкування буде у першому кошику дивізіону B. Ми отримаємо у суперники: з кошика 2 – Фінляндію, Норвегію чи Шотландію, але точно не Росію, з кошика 3 – Ізраїль, Румунію, Сербію або Ірландію, з кошика 4 – Словенію, Чорногорію, Албанію або Вірменію.

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55 команд-учасниць поділені на чотири дивізіони, згідно з їхніми результатами у попередній Лізі націй

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Далі команди поділять на групи по чотири команди

Україна точно не зустрінеться з Росією

Жеребкування розпочнеться о 19:00 за київським часом

Матчі групового турніру відбудуться з червня по вересень 2022 року, а фінальна частина дивізіону А – влітку 2023-го

Збірна України / Фото: Getty Images

ВСІ КОШИКИ ЖЕРЕБКУВАННЯ

Ліга A

Кошик 1: Франція, Бельгія, Італія, Іспанія

Кошик 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина

Кошик 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія

Кошик 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина

Ліга B

Кошик 1: УКРАЇНА, Швеція, Боснія та Герцеговина, Ісландія

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія

Ліга C

Кошик 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія

Кошик 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія

Кошик 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово

Кошик 4: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Гібралтар, Фарерські острови

Ліга D

Кошик 1: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Ліхтенштейн, Мальта

Кошик 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра

Ліга націй / Фото: UEFA.com

У разі виграшу своєї групи Україна повернеться до найвищого дивізіону Ліги націй, звідки раніше вилетіла зі скандалом.

Нагадаємо, у листопаді минулого року лікар кантона Люцерн не дозволив нашій команді вийти на поле через спалах коронавірусу в її лавах. У підсумку, українцям за гру зі Швейцарією, що не відбулася, зарахували технічну поразку 0:3.

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