Снял маску и "откусил" медаль! Как награждали сенсационного Рейзлина на Олимпиаде

Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады / Фото: Reuters
У Украины – вторая медаль Олимпиады-2020 в Токио! И первая в истории – в шпаге!
После дзюдоистки Дарьи Белодед с "бронзой" – фехтовальщик Игорь Рейзлин.
В 37 лет для него это были дебютные Игры в карьере.
Не удивительно, что во время церемонии награждения Рейзлин выглядел чуть ли не самым счастливым из призеров.
Украинец стукнулся кулачками с другими медалистами – "золотым" французом Ромен Каннон и "серебряным" венгром Гергеем Шиклоши – а позже снял маску и попробовал свою бронзовую медаль на вкус.
Судя по выражению лица Игоря, ему это "блюдо" понравилось!
Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.
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