Зняв маску і "відкусив" медаль! Як нагороджували сенсаційного Рейзліна на Олімпіаді

37-річний українець Ігор Рейзлін, який посів третій рядок у змаганнях шпажистів на Олімпіаді в Токіо, після отримання нагороди відразу ж спробував її на смак

Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади / Фото: Reuters

У України – друга медаль Олімпіади-2020 в Токіо! І перша в історії – в шпазі!

Після дзюдоїстки Дар'ї Білодід з "бронзою" – фехтувальник Ігор Рейзлін.

У 37 років для нього це були дебютні Ігри в кар'єрі.

Тож не дивно, що під час церемонії нагородження Рейзлін був мало не найщасливішим з-поміж призерів.

Українець стукнувся кулачками з іншими медалістами – "золотим" французом Роменом Канноном і "срібним" угорцем Гергеєм Шиклоші – а пізніше зняв маску і спробував свою бронзову медаль на смак.

Судячи з виразу обличчя Ігоря, йому ця "страва" сподобалася!

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Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.