Снова вместе после СИЗО! Милевский и Алиев возобновляют карьеру

Алиев и Милевский снова вместе / Фото: Instagram

36-летние Артем Милевский и Александр Алиев, не один год отыгравшие в Динамо и сборной Украины, снова станут партнерами по команде.

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Александр Алиев и Артем Милевский / Фото: Instagram

Они сыграют за черкасскую команду Карбон на тамошнем турнире "Кубок городского головы-ЛНЗ", который стартует 24 сентября.

Об этом сообщил Tablo.ck.ua.

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Эту информацию подтвердил у себя в Instagram и владелец Карбона – черкасский предприниматель-депутат Нарек Казарян.

Правда, Милевский и Алиев сыграют не во всех матчах турнира, в котором примет участие 12 команд, а лишь в нескольких.

Вот за такой трофей, действующим обладателем которого является Карбон, поспорят Алиев и Милевский.

Напомним, что Алиев давно завершил профессиональную футбольную карьеру и сейчас выступает в качестве рэпера и боксера.

Артем Милевский после истечения контракта с Минаем о завершении профи-карьеры в футболе официально не объявлял, но, по данным из его окружения, Миля тоже поставил в ней точку.

В Черкассах же Алиев и Милевский смогут сыграть в свое удовольствие, вспомнив старые-добрые времена, когда они были лучшей связкой в украинском футболе.

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Добавим, что в конце прошлого года Алиев и Милевский играли в футбол в Лукьяновском СИЗО. "Побывали на Лукьяновке в СИЗО у пацанов. Играем с малолетками в футбол. Место, конечно, не очень", – говорил тогда на видео Алиев.

Алиев и Милевский. Лукьяновка. СИЗО Видео: Instagram