Знову разом після СІЗО! Мілевський і Алієв відновлюють кар'єру

Алієв і Мілевський знову разом / Фото: Instagram
36-річні Артем Мілевський та Олександр Алієв, які не один рік відіграли в Динамо і збірній України, знову стануть партнерами по команді.
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Вони зіграють за черкаську команду Карбон на тамтешньому турнірі "Кубок міського голови-ЛНЗ", який стартує 24 вересня.
Про це повідомив Tablo.ck.ua.
Цю інформацію підтвердив у себе в Instagram і власник Карбона – черкаський підприємець-депутат Нарек Казарян.
Щоправда, Мілевський і Алієв зіграють не у всіх матчах турніру, в якому візьме участь 12 команд, а лише в декількох.
Ось за такий трофей, володарем якого є Карбон, посперечаються Алієв і Мілевський.
Нагадаємо, що Алієв давно завершив професійну футбольну кар'єру і нині виступає як репер і боксер.
Артем Мілевський після закінчення контракту з Минаєм про завершення профі-кар'єри у футболі офіційно не оголошував, але, за даними з його оточення, Міля теж поставив у ній крапку.
У Черкасах же Алієв і Мілевський зможуть зіграти в своє задоволення, згадавши старі добрі часи, коли вони були найкращою зв'язкою в українському футболі.
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Додамо, що наприкінці минулого року Алієв і Мілевський грали в футбол у Лук'янівському СІЗО. "Побували на Лук'янівці в СІЗО у пацанів. Граємо з малолітками в футбол. Місце, звісно, не дуже", – говорив тоді на відео Алієв.