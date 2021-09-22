22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Знову разом після СІЗО! Мілевський і Алієв відновлюють кар'єру

Андрій Трофімов
22 вересня, 14:20
Колишні одноклубники за київським Динамо возз'єднаються в черкаській команді Карбон

Алієв і Мілевський знову разом / Фото: Instagram

36-річні Артем Мілевський та Олександр Алієв, які не один рік відіграли в Динамо і збірній України, знову стануть партнерами по команді.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України

Реклама

Олександр Алієв і Артем Мілевський / Фото: Instagram

Вони зіграють за черкаську команду Карбон на тамтешньому турнірі "Кубок міського голови-ЛНЗ", який стартує 24 вересня.

Про це повідомив Tablo.ck.ua.

Реклама

Цю інформацію підтвердив у себе в Instagram і власник Карбона – черкаський підприємець-депутат Нарек Казарян.

Щоправда, Мілевський і Алієв зіграють не у всіх матчах турніру, в якому візьме участь 12 команд, а лише в декількох.

Ось за такий трофей, володарем якого є Карбон, посперечаються Алієв і Мілевський.

Нагадаємо, що Алієв давно завершив професійну футбольну кар'єру і нині виступає як репер і боксер.

Артем Мілевський після закінчення контракту з Минаєм про завершення профі-кар'єри у футболі офіційно не оголошував, але, за даними з його оточення, Міля теж поставив у ній крапку.

У Черкасах же Алієв і Мілевський зможуть зіграти в своє задоволення, згадавши старі добрі часи, коли вони були найкращою зв'язкою в українському футболі.

Читайте також: Артем Мілевський знову забиває за Динамо... актрисі фільмів для дорослих

Додамо, що наприкінці минулого року Алієв і Мілевський грали в футбол у Лук'янівському СІЗО. "Побували на Лук'янівці в СІЗО у пацанів. Граємо з малолітками в футбол. Місце, звісно, не дуже", – говорив тоді на відео Алієв.

Алієв і Мілевський. Лук'янівка. СІЗО Відео: Instagram

Реклама

Реклама