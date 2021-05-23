Смена лидера в Формуле-1: Ферстаппен сбросил Хэмилтона с первой строчки

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, благодаря чему впервые в карьере возглавил общий зачет. Льюис Хэмилтон отстает от него на четыре балла

Пилот Ред Булл - Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

На городской трассе в Монте-Карло завершился Гран-при Монако Формулы-1. Победителем гонки стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Второе место завоевал гонщик Феррари Карлос Сайнс, который принес Скудерии первый подиум в сезоне. ТОП-3 замкнул Ландо Норрис на Макларене.

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон финишировал лишь на седьмом месте, в результате чего утратил первое место в общем зачете, уступив его Максу Ферстаппену. Напарник британца Валттери Боттас сошел. Обладатель поула Шарль Леклер вовсе не стартовал из-за неисправности коробки передач.

Отметим, что пилот Ред Булл Макс Ферстаппен впервые в карьере возглавил общий зачет. В активе нидерландца – 105 очков, у его ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона – 101 балл.

В Кубке Конструкторов также сменился лидер. Ред Булл обошел на один пункт Мерседес.

Формула-1. Гран-при Монако

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2. Карлос Сайнс (Феррари) +8,968

3. Ландо Норрис (Макларен) +19,427

4. Серхио Перес (Ред Булл) +20,490

5. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +52,591

6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +53,896

7. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1.08,231

8. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг

9. Эстебан Окон (Альпин) +1 круг

10. Антони Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг

11. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг

12. Даниэль Риккардо (Макларен) +1 круг

13. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг

14. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг

15. Николас Латифи (Уильямс) +1 круг

16. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг

17. Никита Мазепин (Хаас) +3 круга

18. Мик Шумахер (Хаас) +3 круга

19. Валттерри Боттас (Мерседес) – не финишировал

20. Шарль Леклер (Феррари) – не стартовал

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Формула-1. Общий зачет

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 105 очков

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 101

3. Ландо Норрис (Макларен) – 56

4. Валттери Боттас (Мерседес) – 47

5. Серхио Перес (Ред Булл) – 44

6. Шарль Леклер (Феррари) – 40

7. Карлос Сайнс (Феррари) – 38

8. Даниэль Риккардо (Макларен) – 24

9. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 16

10.Эстебан Окон (Альпин) – 12

11. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 10

11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 9

12. Фернандо Алонсо (Альпин) – 5

13. Юки Цунода (Альфа Таури) – 2

14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1

Кубок конструкторов

1. Ред Булл – 149 очков

2. Мерседес – 148

3. Макларен – 80

4. Феррари – 78

5. Астон Мартин – 19

6. Альфа Таури – 18

7. Альпин – 17

8. Альфа Ромео – 1

Ранее легендарный чемпион Льюис Хэмилтон раскритиковал Формулу-1, назвав ее клубом миллионеров. Семикратный победитель Ф-1 считает, что сейчас у представителей рабочего класса нет шансов попасть в самый престижный гоночный чемпионат.