Смена лидера в Формуле-1: Ферстаппен сбросил Хэмилтона с первой строчки

Пилот Ред Булл - Макс Ферстаппен / Фото: Reuters
На городской трассе в Монте-Карло завершился Гран-при Монако Формулы-1. Победителем гонки стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Второе место завоевал гонщик Феррари Карлос Сайнс, который принес Скудерии первый подиум в сезоне. ТОП-3 замкнул Ландо Норрис на Макларене.
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон финишировал лишь на седьмом месте, в результате чего утратил первое место в общем зачете, уступив его Максу Ферстаппену. Напарник британца Валттери Боттас сошел. Обладатель поула Шарль Леклер вовсе не стартовал из-за неисправности коробки передач.
Отметим, что пилот Ред Булл Макс Ферстаппен впервые в карьере возглавил общий зачет. В активе нидерландца – 105 очков, у его ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона – 101 балл.
В Кубке Конструкторов также сменился лидер. Ред Булл обошел на один пункт Мерседес.
Формула-1. Гран-при Монако
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
2. Карлос Сайнс (Феррари) +8,968
3. Ландо Норрис (Макларен) +19,427
4. Серхио Перес (Ред Булл) +20,490
5. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +52,591
6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +53,896
7. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1.08,231
8. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
9. Эстебан Окон (Альпин) +1 круг
10. Антони Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг
11. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг
12. Даниэль Риккардо (Макларен) +1 круг
13. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг
14. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг
15. Николас Латифи (Уильямс) +1 круг
16. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг
17. Никита Мазепин (Хаас) +3 круга
18. Мик Шумахер (Хаас) +3 круга
19. Валттерри Боттас (Мерседес) – не финишировал
20. Шарль Леклер (Феррари) – не стартовал
Формула-1. Общий зачет
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 105 очков
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 101
3. Ландо Норрис (Макларен) – 56
4. Валттери Боттас (Мерседес) – 47
5. Серхио Перес (Ред Булл) – 44
6. Шарль Леклер (Феррари) – 40
7. Карлос Сайнс (Феррари) – 38
8. Даниэль Риккардо (Макларен) – 24
9. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 16
10.Эстебан Окон (Альпин) – 12
11. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 10
11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 9
12. Фернандо Алонсо (Альпин) – 5
13. Юки Цунода (Альфа Таури) – 2
14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1
Кубок конструкторов
1. Ред Булл – 149 очков
2. Мерседес – 148
3. Макларен – 80
4. Феррари – 78
5. Астон Мартин – 19
6. Альфа Таури – 18
7. Альпин – 17
8. Альфа Ромео – 1
Ранее легендарный чемпион Льюис Хэмилтон раскритиковал Формулу-1, назвав ее клубом миллионеров. Семикратный победитель Ф-1 считает, что сейчас у представителей рабочего класса нет шансов попасть в самый престижный гоночный чемпионат.
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