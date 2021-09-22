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2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Сломал нос сопернику: россиянину в Австрии дали 48 матчей дисквалификации

Олег Люлька
22 сентября, 12:00
Жуткий случай с участием футболиста из РФ произошел в австрийском чемпионате – он решил, что головой можно не только голы забивать, но и калечить соперников

Красной карточкой наказание не ограничилось / Фото: Getty Images

Российский футболист-любитель австрийского клуба Виктория Брегенц Рашид Арсанукаев наказан длительной дисквалификацией за удар соперника головой, сообщает Kronen Zeitung.

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Инцидент произошел во время матча девятой лиги Австрии Гефис/Заттайнс – Виктория Брегенц. Арсанукаев ударил соперника головой и получил вторую желтую карточку, а с ней – и красную.

Красная карточка / Фото: Twitter

Объяснения арбитра не устроили футболиста и он сказал: "Я покажу вам, за что стоит наказывать". После этого Арсанукаев головой сломал сопернику нос.

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Информация о произошедшем была передана в суд. Пострадавший футболист перенес операцию, восстановление игрока займет несколько недель. Арсанукаев же дисквалифицирован на 48 матчей и не сможет играть в футбол до осени 2023 года.

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