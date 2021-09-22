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Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
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Зламав ніс суперникові: росіянину в Австрії дали 48 матчів дискваліфікації

Олег Люлька
22 вересня, 12:00
Моторошний випадок за участю футболіста з РФ стався в австрійському чемпіонаті – він вирішив, що головою можна не тільки голи забивати, але і калічити суперників

Червоною карткою покарання не обмежилося / Фото: Getty Images

Російський футболіст-аматор австрійського клубу Вікторія Брегенц Рашид Арсанукаєв покараний тривалою дискваліфікацією за удар суперника головою, повідомляє Kronen Zeitung.

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Інцидент стався під час матчу дев'ятої ліги Австрії Гефіс/Заттайнс – Вікторія Брегенц. Арсанукаєв вдарив суперника головою і отримав другу жовту картку, а з нею – і червону.

Червона картка / Фото: Twitter

Пояснення арбітра не влаштували футболіста і він сказав: "Я покажу вам, за що варто карати". Після цього Арсанукаєв головою зламав суперникові ніс.

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Інформація про подію була передана до суду. Потерпілий футболіст переніс операцію, відновлення гравця займе кілька тижнів. Арсанукаєв же дискваліфікований на 48 матчів і не зможе грати в футбол до осені 2023 року.

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