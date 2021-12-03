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Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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Слишком бурно праздновал: тренер умер после гола своей команды

Александр Трикиша
3 декабря, 08:55
Главный тренер египетского Аль-Маджа Адхам эль-Селхадар скончался в результате сердечного приступа прямо на бровке поля. Случилось это сразу после победного гола его команды

Тренер скончался после гола своей команды

В матче против Аль Зарка хозяева поля забили победный гол на 90+3-й минуте. Команда так бурно праздновала взятие ворот, что тренеру стало плохо.

К тренерской лавке срочно прибыли медики и автомобиль скорой помощи, но спасти коуча не удалось – он скончался по дороге в больницу, сообщает footboom.com.

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В клубе объявили шестидневный траур, а матч следующего тура будет перенесен.

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Напомним, что в конце октября умер известный украинский футболист и тренер Сергей Морозов. Он запомнился своей работой в качестве эксперта на ТВ.

А 26 ноября в ДТП погиб известный украинский тренер и футболист. В результате аварии погиб экс-тренер Прикарпатья Руслан Мостовой.

В этот же день умер легендарный тренер Зари. Он добился с клубом космического результата. Герман Зонин сделал Зарю первой командой не из столицы союзной республики, которая стала чемпионом СССР по футболу.