Занадто бурхливо святкував: тренер помер після голу своєї команди

Тренер помер після голу своєї команди

У матчі проти Аль Зарка господарі поля забили переможний гол на 90+3 хвилині. Команда так бурхливо святкувала взяття воріт, що тренерові стало зле.

До тренерської лавки терміново прибули медики та автомобіль швидкої допомоги, але врятувати коуча не вдалося – він помер дорогою до лікарні, пише footboom.com.

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У клубі оголосили шестиденну жалобу, а матч наступного туру буде перенесено.

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Нагадаємо, що наприкінці жовтня помер відомий український футболіст та тренер Сергій Морозов. Він запам'ятався своєю роботою як експерт на ТБ.

А 26 листопада у ДТП загинув відомий український тренер та футболіст. Внаслідок аварії загинув екстренер Прикарпаття Руслан Мостовий.

Цьго ж дня помер легендарний тренер Зорі. Він досяг з клубом космічного результату. Герман Зонін зробив Зорю першою командою не зі столиці союзної республіки, яка стала чемпіоном СРСР із футболу.