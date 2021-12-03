4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
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Шахтар --
Львів --
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Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
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Спортинг --
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Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
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Динамо --
8 грудня 22:00
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Янг Бойз --
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Вільярреал --
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Занадто бурхливо святкував: тренер помер після голу своєї команди

Олександр Трикіша
3 грудня, 08:55
Головний тренер єгипетського Аль-Маджа Адхам ель-Селхадар помер у результаті серцевого нападу на межі поля. Сталося це одразу після переможного голу його команди

Тренер помер після голу своєї команди

У матчі проти Аль Зарка господарі поля забили переможний гол на 90+3 хвилині. Команда так бурхливо святкувала взяття воріт, що тренерові стало зле.

До тренерської лавки терміново прибули медики та автомобіль швидкої допомоги, але врятувати коуча не вдалося – він помер дорогою до лікарні, пише footboom.com.

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У клубі оголосили шестиденну жалобу, а матч наступного туру буде перенесено.

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Нагадаємо, що наприкінці жовтня помер відомий український футболіст та тренер Сергій Морозов. Він запам'ятався своєю роботою як експерт на ТБ.

А 26 листопада у ДТП загинув відомий український тренер та футболіст. Внаслідок аварії загинув екстренер Прикарпаття Руслан Мостовий.

Цьго ж дня помер легендарний тренер Зорі. Він досяг з клубом космічного результату. Герман Зонін зробив Зорю першою командою не зі столиці союзної республіки, яка стала чемпіоном СРСР із футболу.