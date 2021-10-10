Сладкая жизнь! Белодед с красоткой-подружкой отмечает день рождения

Мария Сухая и Дарья Белодед / Фото: Instagram

"Сладкие 21. Люблю свою жизнь", – написала в Instagram по случаю дня рождения Дарья Белодед.

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При этом двукратная чемпионка мира по дзюдо трогательно поблагодарила свою маму-тренера Светлану Кузнецову.

"Спасибо тебе за жизнь", – такие слова посвятила матери именинница.

При этом празднует свой день рождения Дарья Белодед, судя из ее сториз, со своей очаровательной подружкой – гандболисткой Марией Сухой.

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Напомним, после Олимпиады в Токио Дарья Белодед испытала себя в вейксерфинге, которым увлекаются братья Кличко, и даже в боксе.

Дарья Белодед и Владимир Кличко / Фото: Instagram, Mixsport

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Белодед пробует силы в боксе / Фото: Instagram

Но при этом Белодед утверждает, что хотела бы остаться в дзюдо, чтобы выиграть Олимпиаду-2024 в Париже.

Что касается личной жизни спортсменки, то фолловеры заподозрили Белодед в брачных играх с Жаном Беленюком.