10 жовтня 46’
Іспанія 0
Франція 0
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Солодке життя! Білодід з красунею-подружкою відзначає день народження

Олег Люлька
10 жовтня, 22:14
Секс-символу українського спорту і бронзовій призерці Олімпіади-2020 Дар'ї Білодід виповнився 21 рік

Марія Суха і Дар'я Білодід / Фото: Instagram

"Солодкі 21. Люблю своє життя", – написала в Instagram з нагоди дня народження Дар'я Білодід.

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При цьому дворазова чемпіонка світу з дзюдо зворушливо подякувала своїй мамі-тренерці Світлані Кузнєцовій.

"Спасибі тобі за життя", – такі слова присвятила матері іменинниця.

При цьому святкує свій день народження Дар'я Білодід, судячи з її сторіз, зі своєю чарівною подружкою – гандболісткою Марією Сухою.

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Нагадаємо, після Олімпіади в Токіо Дар'я Білодід спробувала себе у вейксерфінгу, яким захоплюються брати Клички, і навіть у боксі.

Дар'я Білодід і Володимир Кличко / Фото: Instagram, Mixsport

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Білодід спробувала себе в боксі / Фото: Instagram

Але при цьому Білодід стверджує, що хотіла б залишитися в дзюдо, щоб виграти Олімпіаду-2024 в Парижі.

Що стосується особистого життя спортсменки, то фоловери запідозрили Білодід в шлюбних іграх із Жаном Беленюком.

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