Слабое звено. Кого Шева должен выгнать из сборной

Шевченко нужно отсеять девять игроков. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Изначально для подготовки к чемпионату Европы Шевченко вызвал 35 футболистов. Затем из списка пришлось исключить Виталия Буяльского, который получил травму. А буквально несколько дней назад был довызван Роман Безус. Однако заявить для участия в Евро тренерский штаб сможет 26 игроков, поэтому девятерых придется отсеять. Пытаемся предположить, кто станет "жертвами" этого непростого выбора.

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Евгений Коноплянка

Шахтер

Евгений Коноплянка / Фото: УАФ

Увы, один из недавних лидеров сборной и футболист, занимающий восьмое место в списке рекордсменов главной команды страны по числу матчей в ее составе, провел крайне слабый сезон. Суммарно в футболке Шахтера он принял участие лишь в 14 матчах, а в основе появлялся и того меньше – четыре раза. Последний раз Коно выходил на поле 21 марта. Еще в середине апреля стало известно, что сезон для него завершен из-за травмы. Тем не менее, Шевченко не сразу, но включил его в расширенный список, была надежда, что ближе к концу мая он восстановится и сможет присоединиться к сборной.

С одной стороны, выбора на левый фланг полузащиты особо нет, с другой – Коноплянка давненько не показывает качественного футбола и крайне мало играл в завершившимся сезоне (298 минут). По последней информации, пока что неофициальной, Евгений не успевает в полной мере восстановиться от травмы и не будет готовиться к Евро.

Виктор Коваленко

Аталанта

Виктор Коваленко / Фото: Канал Футбол

За регулярный вызов этого полузащитника болельщики немало критикуют Андрея Шевченко. Тем не менее, наставник главной команды страны всегда рассчитывает на Коваленко, полагаясь на его работоспособность, умение прессинговать и давать баланс между обороной и атакой.

Перебравшись зимой из Шахтера в Аталанту, Виктор во второй части сезона провел на поле лишь 4 минуты. Соответственно, на Евро ему пришлось бы отправиться совершенно без игровой практики. Однако уже в мае Коваленко получил травму. Прилетев в Киев, он прошел дополнительное обследование, которое выявило у него частичный разрыв задней поверхности бедра. А это значит, что принять участие в чемпионате Европы он никак не сможет из-за повреждения.

Андрей Лунин

Реал Мадрид

Андрей Лунин / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Среди четырех вызванных вратарей явно один лишний – в заявке должно быть не более трех голкиперов. Андрей Пятов мало играл в этом сезоне, но он крайне опытный и надежный, Анатолий Трубин стабильно и уверенно выступал, выиграв конкуренцию на клубном уровне именно у Пятова, он в отличной форме и тонусе. Георгий Бущан стал номером один в Динамо, выиграв с киевлянами чемпионство. Вопросов по его физическому состоянию и кондициям также нет.

Тогда как Андрей Лунин хоть и является футболистом Реала, тренируется со звездами и был в заявке во всех 38 матчах чемпионата Испании, но наиграл лишь 120 минут в Копа дель Рей. По сравнению с тремя вышеназванными коллегами по амплуа против него говорит тотальное отсутствие игровой практики и весомого опыта.

Владимир Шепелев

Динамо Киев

Владимир Шепелев. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Хавбек "бело-синих" впервые был вызван в сборную Украины еще в 2017 году и периодически получал приглашения от Андрея Шевченко, но за эти четыре года сыграл лишь в шести матчах в течение 138 минут, то есть не стал важным игроком команды. В Динамо при Мирче Луческу он потерял место в стартовом составе, а в начале мая травмировал спину и, как оказалось, будет восстанавливаться до середины июня. Так что на Евро он также не сыграет по состоянию здоровья.

Александр Андриевский

Динамо Киев

Александр Андриевский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Центрхав Динамо также впервые получил вызов в сборную летом 2017-го, но после дебюта в спарринге со Словакией больше не вызывался. В завершившимся сезоне он не был стабильным игроком основы киевлян, но, когда получал игровое время, на поле смотрелся очень достойно и был максимально полезным команде. За это он и получил шанс принять участие в чемпионате Европы. Однако еще в апреле Андриевский повредил боковые связки колена из-за чего не играл с 25 апреля и даже некоторое время перемещался при помощи костылей. Восстановиться полностью в кратчайшие сроки ему не удалось, поэтому принять участие в подготовке к Евро он также не сможет и на турнир не поедет.

Виктор Корниенко

Шахтер

Виктор Корниенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Реклама

Левому защитнику Шахтера и чемпиону мира среди молодежных сборных не везет с дебютом в главной команде страны. Осенью он набрал отличную форму и получил заслуженный вызов от Андрей Шевченко, но серьезно травмировался в дерби с Динамо. В марте он снова имел такой шанс, но подхватил коронавирус. Теперь Виктор присоединился к "желто-синим", но не готовился к поединку против Бахрейна из-за ангины, снова лишившись возможности дебютировать.

Если откровенно, вероятности поехать на Евро у него было немного, ведь на эту позицию у Шевченко есть сразу трое уже проверенных футболистов – Миколенко, Михайличенко и Соболь. Хотя, в зависимости от формы в новом сезоне, Корниенко вполне может претендовать на регулярное попадание в состав главной команды страны.

Богдан Леднев

Динамо Киев

Богдан Леднев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В предыдущем сезоне, когда Богдан отменно выступал в составе Зари (13 голов + 3 ассиста в 33 матчах), он не вызывался в сборную. Но вернувшись в Динамо, заветный вызов получил. Хотя играл в шесть раз меньше (2356 минут против 374) и отметился лишь двумя голами. Вероятно, это приглашение от Андрея Шевченко – аванс для стимула футболиста продолжать работу над собой, ведь отсутствие стабильной игровой практики не позволят ему конкурировать с игроками центра поля – Зинченко, Малиновским, Шапаренко, Марлосом, Макаренко или тем же Безусом. Единственное, что говорит в пользу того, что Леднев может остаться в команде и поехать на Евро – его универсализм и способность сыграть также на флангах средней линии, где, как известно, у нас дефицит футболистов.

Александр Сирота

Динамо Киев

Александр Сирота / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Молодой центральный защитник, как и Забарный, ворвался в состав Динамо при Мирче Луческу. Этому способствовало длительное отсутствие из-за травмы Никиты Бурды и периодическое попадание в лазарет несколько более опытного Дениса Попова. Однако, в большей мере он появлялся на поле при отсутствии этих игроков или при необходимости предоставить им небольшой отдых. В завершившимся сезоне Александр сыграл в 16 матчах, семь из которых в 2021 году. Впервые он был вызван в сборную в конце лета, но пока что не дебютировал. Вероятно, среди Матвиенко, Кривцова, Забарного, Попова и Миколенко, места в заявке на Евро ему все же не найдется. Ему еще нужно время и опыт на клубном уровне.

Георгий Судаков/Александр Бондаренко

Шахтер/Мариуполь

Георгий Судаков / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Два молодых полузащитника впервые получили вызов в главную команду страны. Бондаренко неплохо провел сезон в составе Мариуполя, забив 8 голов в 21 матче, 18-летний Судаков постепенно подпускался к игре в Шахтере Луишем Каштру и в 14 матчах отметился одним голом. Но если Артем отыграл на клубном уровне 1539 минут, то Георгий почти в пять раз меньше.

Судаков дебютировал за сборную во встрече с Бахрейном, выйдя на замену сразу после перерыва, и Шевченко отметил его появление на поле, похвалив за активность и мобильность. Бондаренко же ожидает своего шанса для дебюта. Вероятно, для обоих футболистов этот вызов – скорее, аванс, и, если был бы здоровым Коваленко, никто из этой пары на Евро на поехал. Но ввиду травмы полузащитника Аталанты, очень может быть, что кто-то из них все же отправится на чемпионат Европы.

Шевченко нужно отсеять девять игроков. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Изначальная заявка Андрея Шевченко:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).