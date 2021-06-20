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Скандал с радужной повязкой Нойера на Евро: вердикт УЕФА

20 июня, 23:19

Олег Люлька

Европейский футбольный союз, от которого ждали финансового наказания немцев, наоборот, решил их похвалить за разнообразие. Нойер сможет играть с этой повязкой и дальше

Нойеру разрешили и дальше играть с радужной повязкой / Фото: Reuters

Европейский футбольный союз принял решение по радужной капитанской ЛГБТ-повязке вратаря сборной Германии Мануэля Нойера, с которой он играет на матчах Евро-2020.

Как сообщали ранее немецкие СМИ, УЕФА рассматривает цвета повязки как политический жест во время игры, что запрещено регламентом турнира. Таким образом, Немецкому футбольному союзу грозил штраф.

Однако итоговый вердикт УЕФА оказался иным – Немецкий футбольный союз, наоборот, не наказали, а похвалили.

"Сегодня УЕФА сообщил Немецкому футбольному союзу, что прекратил рассмотрение эпизода с радужной капитанской повязкой Мануэля Нойера. В письме повязка была охарактеризована как командный символ в поддержку разнообразия и, следовательно, "благое дело", – говорится в заявлении немецкой сборной в Twitter

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Напомним, что 35-летний вратарь Баварии Мануэль Нойер успел сыграть с этой повязкой на руке в двух матчах Евро – против Франции (0:1) и Португалии (4:2).

Вратарь сборной Германии Нойер / Фото: Reuters

Смотрите, как Германия обыграла Португалию 4:2

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