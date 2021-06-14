УЕФА открестился от действий российской полиции с запретом украинского флага

УЕФА не будет рассматривать инцидент в фан-зоне Санкт-Петербурга, когда болельщику не разрешили находиться там с украинским флагом. Ответственность – на местных властях

Украинский флаг не пропустили на фанз-зону в России / Фото: AFP

УЕФА не стал вмешиваться в инцидент, случившийся в фан-зоне Санкт-Петербурга, где у болельщика забрали украинский флаг во время матча Нидерланды – Украина (3:2). В организации переложили всю ответственность на местную власть.

Читайте также: "Уважаю Россию. Не смогу в нее плевать": Леонид Буряк о скандале с формой сборной Украины

"Советуем обратиться к местным властям, ответственным за безопасность на объектах Евро, в число которых входят фан-зоны", – заявили в УЕФА на запрос championat.com

Как рассказал очевидец, полицейские сомневались, пускать ли вообще фаната с украинским флагом в фан-зону. А затем отвели его в сторону и посоветовали спрятать флаг, чтобы "пьяные русские, не дай бог, не докопались".

Также мы писали, что Боярский в восторге от игры нашей команды: "Россия бы продула Украине". Знаменитый артист поделился впечатлениями от сборных Украины и России после стартовых матчей чемпионата Европы и восхищен игрой команды Шевченко.