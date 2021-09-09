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18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
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Скандал после матча Украины с Чехией: Петраков вскипел из-за схемы

Андрей Трофимов
9 сентября, 12:04
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков дал волю эмоциям на пресс-конференции по итогам выездной ничьей 1:1 с чехами

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

Александр Петраков впервые эмоционально сорвался в общении с журналистами за время работы у руля сборной Украины. Это произошло после ничьей 1:1 во вчерашнем товарищеском матче с Чехией.

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На второй тайм из-за травмы Кривцова Петраков выпустил Соболя, доверив тому сыграть на неродной для него позиции центрального защитника.

В связи с этим коучу "сине-желтых" поступил вопрос: "Вы продолжили играть с тремя защитниками даже после травмы Кривцова. Схема важнее кадров?"

"А я должен был вам позвонить по телефону и спросить, как играть?! Или как? – вскипел Петраков. – Я так играю. Почему я должен менять схему? Скажите мне – почему? Потому что вы хотите, чтобы я поменял схему? Я же главный тренер. Понимаете? Я главный тренер. Почему я должен менять схему?"

"Соболь отыграл? Я его поставил, и он отыграл. Разве вам не нравится? Что же делать... Вам не нравится эта сборная. Не всем же я должен нравиться", – добавил Петраков

ВИДЕО ЭМОЦИЙ ПЕТРАКОВА

Ранее украинский агент Вячеслав Заховайло, проживающий в Праге, назвал окопным футбол, который команда Александра Петракова показала в ничейном товарняке с чехами. "Это позавчерашний день", – заявил Заховайло.

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