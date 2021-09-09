Скандал після матчу України з Чехією: Петраков скипів через схему

Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

Олександр Петраков уперше емоційно зірвався в спілкуванні з журналістами за час роботи біля керма збірної України. Це сталося після нічиєї 1:1 у вчорашньому товариському матчі з Чехією.

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На другий тайм, через травму Кривцова, Петраков випустив Соболя, довіривши тому зіграти на не рідний для нього позиції центрального захисника.

У зв'язку з цим на адресу коуча "синьо-жовтих" прозвучало запитання: "Ви продовжили грати з трьома захисниками навіть після травми Кривцова. Схема важливіша за кадри?"

"А я мав вам зателефонувати і запитати, як грати?! Чи як? – скипів Петраков. – Я так граю. Чому я повинен міняти схему? Скажіть мені – чому? Тому що ви хочете, щоб я змінив схему? Я ж головний тренер. Розумієте? Я головний тренер. Чому я повинен міняти схему?"

"Соболь відіграв? Я його поставив, і він відіграв. Хіба вам не подобається? Що вдієш... Вам не подобається ця збірна. Не всім же я маю подобатися", – додав Петраков

ВІДЕО ЕМОЦІЙ ПЕТРАКОВА

Раніше український агент В'ячеслав Заховайло, який проживає в Празі, назвав окопний футбол, який команда Олександра Петракова показала в нічийному товарняку з чехами. "Це позавчорашній день", – заявив Заховайло.