Сидорчук на Евро, а его жена верхом на фламинго – в Кирилловке

Анна Сидорчук позволила отдохнуть своим мозгам и не забыла похвастаться соблазнительной фигурой на острове Бирючий, который называет лучшим местом на Земле

Жена Сергея Сидорчука Анна / Фото: Instagram

Пока Сергей Сидорчук с партнерами по сборной Украины готовится к матчу со Швецией в 1/8 финала Евро, его супруга Анна позволила себе отдохнуть в Кирилловке Запорожской области. Если, конечно, слово "отдохнуть" применимо к маме, у которой с собой трое маленьких детей.

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"У каждого человека есть место, где, как говорится, он "отдыхает мозгам". Для меня это именно здесь", – объяснила выбор места отдыха Анна Сидорчук

При этом красотка опубликовала несколько фото в Instagram с острова Бирючий, подтверждающих: счастливее людей, чем она, в данный момент не найти.

"Фигура – огонь!" – пишут в комментариях под этими фото фолловеры Анны Сидорчук

Тем временем муж Анны Сидорчук Сергей вместе с партнерами по сборной Украины 29 июня попытается отблагодарить судьбу за то, что предоставила им шанс пробиться в плей-офф Евро в качестве третьей команды группы. Если наша команда обыграет в Глазго шведов, то 3 июля в Риме сыграет в 1/4 финала с победителем пары Англия – Германия.

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