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Футболист-миллионер сборной Украины отправил жену с детьми в Кирилловку

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
20 июня, 10:15
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Пока динамовец выступает на чемпионате Европы в Бухаресте, его семья поехала на море на отечественный курорт, но в дорогую гостиницу
Анна Сидорчук
Анна Сидорчук / Фото: Instagram

В эти дни сборная Украины по футболу готовится к решающему матчу группового этапа с австрийцами. Состоится он в понедельник в 19:00. Полузащитник Сергей Сидорчук тренируется вместе с партнерами в Румынии, а вот его жена и дети поехали отдыхать на украинских пляжах.

В мае капитан Динамо оставил детей у игрока Шахтера и улетел с женой в Турцию.

Супруга динамовца Анна Сидорчук на своей страничке в Instagram сообщила, что отправилась в любимую Кирилловку, что в Запорожской области на Азовском море. К слову, Сергей – уроженец Запорожья.

Гостиницу семья футболиста выбрала новую и довольно фешенебельную, со своим открытым бассейном.

Девушка оригинально доложила, что уже прибыла на отдых.

Анна Сидорчук

Мать троих детей порадовала известием, что ее день начался хорошо. В это время дедушки развлекали ее сына и двоих дочерей.

И не забыла поздравить Сергея с днем отца, который отмечается в воскресенье, 20 июня.

Недавно фигурой жены Сидорчука восхитились Ярмоленко и Степаненко.

Смотрите, как наши футболисты обыграли команду Северной Македонии:

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#
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И
Г
О
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Бельгия
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2
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2
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3
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2
1:3
0
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#
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И
Г
О
1
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2
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
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2
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