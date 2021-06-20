Футболист-миллионер сборной Украины отправил жену с детьми в Кирилловку

Пока динамовец выступает на чемпионате Европы в Бухаресте, его семья поехала на море на отечественный курорт, но в дорогую гостиницу

Анна Сидорчук / Фото: Instagram

В эти дни сборная Украины по футболу готовится к решающему матчу группового этапа с австрийцами. Состоится он в понедельник в 19:00. Полузащитник Сергей Сидорчук тренируется вместе с партнерами в Румынии, а вот его жена и дети поехали отдыхать на украинских пляжах.

В мае капитан Динамо оставил детей у игрока Шахтера и улетел с женой в Турцию.

Супруга динамовца Анна Сидорчук на своей страничке в Instagram сообщила, что отправилась в любимую Кирилловку, что в Запорожской области на Азовском море. К слову, Сергей – уроженец Запорожья.

Гостиницу семья футболиста выбрала новую и довольно фешенебельную, со своим открытым бассейном.

Девушка оригинально доложила, что уже прибыла на отдых.

Анна Сидорчук

Мать троих детей порадовала известием, что ее день начался хорошо. В это время дедушки развлекали ее сына и двоих дочерей.

И не забыла поздравить Сергея с днем отца, который отмечается в воскресенье, 20 июня.

Недавно фигурой жены Сидорчука восхитились Ярмоленко и Степаненко.

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