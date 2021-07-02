Швейцария – Испания: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Швейцария против Испании на Евро-2020 / Фото: Reuters
В пятницу, 2 июля, проходит первый матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария – Испания. Начало поединка в Санкт-Петербурге – в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео, фото и комментариями.
ШВЕЙЦАРИЯ – ИСПАНИЯ
Напомним, обе команды эпично выиграли свои матчи 1/8 финала в понедельник. Испания при счете 3:1 растеряла преимущество в последние пять минут, но все-таки обыграла хорватов в дополнительное время 5:3.
Швейцарцы же против Франции отыгрались таким же образом, как и хорваты, но, в отличие от балканцев, сенсационно победили чемпионов мира по пенальти.
Отметим, что статистика очных встреч в пользу Испании, которая в 22 матчах уступила швейцарцам лишь раз. Дело было на чемпионате мира-2010, который пиренейцы, впрочем, в итоге выиграли.
А когда соперники встречались в последний раз, Ян Зоммер взял два пенальти от Серхио Рамоса. 14 ноября 2020 года в Лиге наций УЕФА Жерар Морено лишь на 89-й минуте принес Испании ничью со счетом 1:1.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА
ШВЕЙЦАРИЯ: Зоммер; Эльведи, Аканджи, Родригес; Видмер, Фройлер, Закария, Цубер; Шакири; Эмболо, Сеферович
Дисквалифицирован: Джака
"Висят" на карточке: Аканджи, Эльведи, Эмболо, Гавранович, Мбабу, Родригес, Шер
ИСПАНИЯ: Унай Симон; Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба; Коке, Бускетс, Педри; Сарабия, Мората, Ферран Торрес
"Висят" на карточке: Жорди Альба, Бускетс, Родри, Пау Торрес
ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович: "Следующий шаг всегда самый важный. Мы хотим пройти дальше, несмотря на то нам предстоит играть с одним из фаворитов. Надо показать на поле, как мы голодны, и я не сомневаюсь, что игроки это сделают. Нам будет не хватать дисквалифицированного Джаки. Чтобы компенсировать его отсутствие и чтобы победить, сегодня каждый должен сыграть лучше, чем обычно".
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике: "Матч будет сложным. Глядя на то, как атакует и защищается наш соперник, я предсказываю очень непростую встречу. Думаю, мой визави выберет ту же тактику, что и в недавних встречах в Лиге наций. Швейцария – не та команда, которая понесется вперед большими силами. У швейцарцев отлично налажена командная игра, и они умеют до предела осложнить жизнь оппоненту".
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ШВЕЙЦАРИЯ – ИСПАНИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Аналитики FAVBET называют Испанию большим фаворитом матча. На ее выход в 1/2 финала установлен коэффициент 1.32, на проход швейцарцев – 3.65. Букмекеры прочат испанцам победу в основное время со счетом 1:0 или 2:0.
ШВЕЙЦАРИЯ – ИСПАНИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч Швейцария – Испания в пятницу, 2 июля, начиная с 19:00, покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.
НА КОГО ВЫХОДИТ ПОБЕДИТЕЛЬ
Победитель матча Швейцария – Испания в 1/2 финала Евро-2020, 6 июля на "Уэмбли", сыграет с лучшим в противостоянии Италия – Бельгия, которые сегодня в 22:00 встретятся в Мюнхене.