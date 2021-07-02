Швейцария – Испания: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

Первый четвертьфинальный поединок чемпионата Европы по футболу начнется сегодня в 19:00 по киевскому времени. Он будет показан по ТВ и в интернете

Швейцария vs Испания на Евро-2020 / Фото: Reuters

В пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге состоится первый матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария – Франция. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн Швейцария – Испания доступен на нашем сайте.

ШВЕЙЦАРИЯ – ИСПАНИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Швейцария – Испания в пятницу, 2 июля, начиная с 19:00, покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

ШВЕЙЦАРИЯ – ИСПАНИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET называют Испанию большим фаворитом матча. На ее выход в 1/2 финала установлен коэффициент 1.32, на проход швейцарцев – 3.65. Букмекеры прочат испанцам победу в основное время со счетом 1:0 или 2:0.

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Кадровая обойма швейцарцев – в три с лишним раза дешевле, чем у испанцев. В среднем один швейцарский футболист стоит 11 млн евро, а испанский – 38 млн евро. Впрочем, такая же пропасть в стоимости, напомним, не помешала Швейцарии в 1/8 финала одолеть Францию.

НА КОГО ВЫХОДИТ ПОБЕДИТЕЛЬ

Победитель матча Швейцария – Испания в 1/2 финала Евро-2020, 6 июля на "Уэмбли", сыграет с лучшим в противостоянии Италия – Бельгия, которые сегодня в 22:00 встретятся в Мюнхене.

Смотрите, как Испания и Швейцария выиграли свои матчи 1/8 финала