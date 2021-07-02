2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
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Евро-2020

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Швейцария – Испания: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
2 июля, 13:02
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Первый четвертьфинальный поединок чемпионата Европы по футболу начнется сегодня в 19:00 по киевскому времени. Он будет показан по ТВ и в интернете
Швейцария vs Испания на Евро-2020
Швейцария vs Испания на Евро-2020 / Фото: Reuters

В пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге состоится первый матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария – Франция. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн Швейцария – Испания доступен на нашем сайте.

ШВЕЙЦАРИЯ – ИСПАНИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Швейцария – Испания в пятницу, 2 июля, начиная с 19:00, покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

ШВЕЙЦАРИЯ – ИСПАНИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET называют Испанию большим фаворитом матча. На ее выход в 1/2 финала установлен коэффициент 1.32, на проход швейцарцев – 3.65. Букмекеры прочат испанцам победу в основное время со счетом 1:0 или 2:0.

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Кадровая обойма швейцарцев – в три с лишним раза дешевле, чем у испанцев. В среднем один швейцарский футболист стоит 11 млн евро, а испанский – 38 млн евро. Впрочем, такая же пропасть в стоимости, напомним, не помешала Швейцарии в 1/8 финала одолеть Францию.

НА КОГО ВЫХОДИТ ПОБЕДИТЕЛЬ

Победитель матча Швейцария – Испания в 1/2 финала Евро-2020, 6 июля на "Уэмбли", сыграет с лучшим в противостоянии Италия – Бельгия, которые сегодня в 22:00 встретятся в Мюнхене.

Смотрите, как Испания и Швейцария выиграли свои матчи 1/8 финала

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Пятница, 2 июля
19:00
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Суббота, 3 июля
19:00
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22:00
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