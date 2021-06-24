Шведы выжимают из микромомента гол: лидер атак Украины разобрал соперника по плей-офф

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков еще восстанавливается после травмы в матче с Испанией, но уже сделал выводы из игры Швеции на Евро-2020

Александр Зубков забивал за сборную накануне Евро-2020 / Фото: Reuters

Вчера вечером полузащитник венгерского Ференцвароша Александр Зубков пропустил тренировку сборной Украины из-за восстановления после травмы, которую получил еще в поединке первого тура группового этапа с Нидерландами (2:3). Однако сегодня обсудил с журналистами сборную Швеции, с которой украинцы сыграют в 1/8 Евро-2020.

Читайте также: Украине на Евро дали второй шанс: наши игроки думали, что поляки забьют третий гол Швеции

"Швеция как минимум заслуживает уважения, потому что заняла первое место в такой группе. С этого дня мы начинаем подготовку, будем готовиться очень серьезно. Я видел их игры с Испанией и Польшей. Против Испании они играли в оборонительный футбол и очень хорошо это делали. Также у них хорошая линия атаки и квалифицированные игроки, которые могут разобраться один на один и выжать из микромомента гол", – рассказал Зубков на пресс-конференции УАФ.

Александр Зубков, сборная Украины / Фото: Reuters

"У нас на два дня больше отдыха, чем у Швеции. Этот факт нам поможет немного подогнать физические кондиции и лучше настроиться. Шведы очень организованы? Я думаю, что у нас хватает креативных игроков впереди. Мы в них верим и уверены, что свой момент найдем".

Ранее Шапаренко вспомнил матч со шведами в 2012-м и дубль Шевченко.

А также сообщали, что тренер Швеции рад получить отдых перед Украиной.