Сборную Украины обыграть просто! Шведские болельщики не считают команду Шевченко опасной

Защитник шведов Микаэль Люстиг рассказал, что, несмотря на победу в группе, в Европе их критикуют за скучный футбол и не поймут поражения в матче с Украиной

Сборная Швеции против сборной Украины / Фото: Reuters

Защитник сборной Швеции Микаэль Люстиг рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8-й Евро-2020 со сборной Украины. 29 июня в Глазго "сине-желтые" сыграют со Швецией, которая выиграла свою группу и вообще ни разу не уступила в 2021 году. Ранее Шапаренко рассказал, как Украина будет играть в 1/8 Евро-2020.

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"Мне очень не нравится то, что думают в Европе о Швеции. Нас критикуют за скучный футбол, это факт. Да, мы недовольны своей игрой, но при этом мы набирали очки в группе. Если бы мы из нее не вышли – критика была бы куда острее", – цитирует Люстига официальный сайт УЕФА

Деян Кулусевски и Микаэль Люстиг / Фото: Reuters

"Сделаем все возможное, чтобы выиграть матч с Украиной. Нас ждет очень серьезная борьба. Рядовой болельщик сборной Швеции, который не изучает команду Украины, считает победу над ней простой задачей. Но они заняли первое место в группе квалификации. Это означает, что в последние годы украинцы двигались в правильном направлении. Нам предстоит тяжелый поединок, но мы подходим к нему в хорошей форме"

Ранее мы рассказывали, что Яремчук пропустил тренировку Украины из-за травмы. А сборная бегала по разбитому полю.

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