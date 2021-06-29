Швеция – Украина: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020

Следите в онлайн-режиме за ходом поединка 1/8 финала чемпионата Европы в Глазго между сборными Украины и Швеции – видео, фото и комментарии

Исак vs Ярмоленко, Швеция vs Украина / Фото: Getty Images

Ну вот и настал этот день! Во вторник, 29 июня, в матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины играет со Швецией. Начало поединка в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео, фото и комментариями.

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА

Реклама

Напомним, именно Швеции сборная Украины обязана первым в своей истории попаданием в плей-офф чемпионатов Европы. Потерпев поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1) при одной лишь победе над Северной Македонией (2:1), команда Андрея Шевченко заняла в своей группе третье место и рисковала вылететь с Евро, если бы в последнем туре группового раунда Швеция уступила полякам.

Однако Швеция не только не проиграла полякам, но и одолела их 3:2, что позволило ей выиграть свою группу и получить в соперники по 1/8 финала Украину вместо Хорватии.

Добавим, что перед игрой с поляками на групповом этапе шведы разошлись миром с испанцами (0:0) и одолели словаков (1:0). При этом Швеция еще никогда не побеждала в рамках плей-офф.

Смотрите, как Швеция обыграла Польшу 3:2 и вывела Украину в 1/8 финала Евро

Смотрите, как Украина в последнем матче группы уступила Австрии 0:1

А вот как Украина обыграла Северную Македонию 2:1

ФАКТОР СВЕЖЕСТИ

У сборной Украины было 8 дней на восстановление после предыдущего поединка, на двое суток больше, чем у шведов. Этот фактор может иметь ключевое значение сегодня. Накануне Швейцария сенсационно выбила Францию после того, как отдыхала на три дня больше соперника.

КТО НА КОГО ВЫХОДИТ

Победитель матча Швеция – Украина в 1/4 финала, 3 июля в Риме, встретится с лучшим в сегодняшнем противостоянии Англия – Германия.

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА: ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон : "Номер моего мобильного телефона не менялся с 1995 года. После матча с Польшей я получил несколько сотен сообщений – и ни одно из них не было негативным. Все это писали мои бывшие игроки... Сборная Украины – хорошая команда; она знает, как переключаться с защиты на атаку. В матче с Австрией она выглядела измученной, но, как и мы, потом получила много отдыха – даже больше нас"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли – команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас"

"Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок"

"Мы очень хорошо сыграли в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя. Мы должны быть осторожны в первую очередь на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

ШВЕЦИЯ: Ульсен; Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон; С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг; Квайсон, Исак

"Висят" на карточке: Даниэльсон, Лустиг, Ульссон

УКРАИНА: Бущан; Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко; Малиновский, Сидорчук, Зинченко; Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Не сыграют: Попов (икроножная мышца), Зубков (икроножная мышца)﻿

"Висят" на карточке: Шапаренко, Сидорчук

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают фаворитом матча Швецию. На ее выход в 1/4 финала, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.72. На попадание в следующий раунд Украины – 2.23. В процентах соотношении – 56% против 44% в пользу шведов. Самым вероятным счетом поединка у букмекеров называется победа Швеции 1:0 в основное время.

Смотрите, как Шева забивал шведам в 2012-м

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА. ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Швеция – Украина во вторник, 29 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.