23 июня 19:00 Видео
Швеция 3
Польша 2
23 июня 19:00 Видео
Словакия 0
Испания 5
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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Евро-2020

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"Желто-синие" спасли "сине-желтых"! Швеция сделала подарок Украине

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 июня, 20:54
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Шведы обыграли поляков и с первого места вышли в 1/8 финала. Там, скорее всего, сыграют против Украины, которую эта победа Швеции также вывела в плей-офф
Мужская борьба в матче Швеция - Польша
Мужская борьба в матче Швеция - Польша / Фото: Getty Images

В Санкт-Петербурге сегодня финишировала группа Е матчем Швеция – Польша. Перед игрой поляков устраивала только победа. Но она категорически не устраивала сборную Украины. Да-да, нашу команду, которая сохраняла шансы на выход в плей-офф с третьего места. В общем, "сине-желтым" должны были подсобить "желто-синие".

Смотрите также: Видео голов матча Швеция – Польша

Шведы взялись за дело очень усердно и открыли счет уже на второй минуте. Это Эмиль Форсберг продавил польскую оборону и отправил мяч в сетку. Секундомер отмерил 81 секунду. Любители статистики тут же высчитали, что это самый быстрый гол Евро-2020 и второй по быстроте в истории!

Вскоре Польша не отыгралась лишь чудом. Два подряд удара Левандовски приняла на себя перекладина.

До перерыва больше хороших шансов отличиться у команд не было. А вот в начале второго тайма команды обменялись голами за две минуты. Сначала Форсберг оформил дубль вогнав мяч в нижний угол, а в следующей атаке Левандовски эффектно закрутил мяч в дальний угол.

Поляки, которым терять было нечего, ринулись на штурм и Якуб Шверчок замкнул передачу на дальней штанге. Но VAR показал офсайд.

Но Польша продолжила давление и таки сравняла счет. На дубль Форсберга ответил дублем Левандовски, его защитники забыли перед воротами.

Поляки всеми силами пошли вперед, за что и были наказаны. Контратаку шведов мастерски завершил Классон. Победа Швеции и она занимает первое место в группе.

Швеция – Польша – 3:2
Голы: Форсберг (2, 59), Классон (90+4) – Левандовски (61, 84)

В параллельном матче этой группы Испания разгромила Словакию – 5:0. А это значит, что сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020!!!

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Швеция Швеция Шве
3
2
1
0
4
2
2
7
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н
2
Испания Испания Исп
3
1
2
0
6
1
5
5
Забитые 6
Пропущеные 1
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н Н
3
Словакия Словакия Сло
3
1
0
2
2
7
-5
3
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В
4
Польша Польша Пол
3
0
1
2
4
6
-2
1
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н П

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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