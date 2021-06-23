"Желто-синие" спасли "сине-желтых"! Швеция сделала подарок Украине

Шведы обыграли поляков и с первого места вышли в 1/8 финала. Там, скорее всего, сыграют против Украины, которую эта победа Швеции также вывела в плей-офф

Мужская борьба в матче Швеция - Польша / Фото: Getty Images

В Санкт-Петербурге сегодня финишировала группа Е матчем Швеция – Польша. Перед игрой поляков устраивала только победа. Но она категорически не устраивала сборную Украины. Да-да, нашу команду, которая сохраняла шансы на выход в плей-офф с третьего места. В общем, "сине-желтым" должны были подсобить "желто-синие".

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Шведы взялись за дело очень усердно и открыли счет уже на второй минуте. Это Эмиль Форсберг продавил польскую оборону и отправил мяч в сетку. Секундомер отмерил 81 секунду. Любители статистики тут же высчитали, что это самый быстрый гол Евро-2020 и второй по быстроте в истории!

Вскоре Польша не отыгралась лишь чудом. Два подряд удара Левандовски приняла на себя перекладина.

До перерыва больше хороших шансов отличиться у команд не было. А вот в начале второго тайма команды обменялись голами за две минуты. Сначала Форсберг оформил дубль вогнав мяч в нижний угол, а в следующей атаке Левандовски эффектно закрутил мяч в дальний угол.

Поляки, которым терять было нечего, ринулись на штурм и Якуб Шверчок замкнул передачу на дальней штанге. Но VAR показал офсайд.

Но Польша продолжила давление и таки сравняла счет. На дубль Форсберга ответил дублем Левандовски, его защитники забыли перед воротами.

Поляки всеми силами пошли вперед, за что и были наказаны. Контратаку шведов мастерски завершил Классон. Победа Швеции и она занимает первое место в группе.

Швеция – Польша – 3:2

Голы: Форсберг (2, 59), Классон (90+4) – Левандовски (61, 84)

В параллельном матче этой группы Испания разгромила Словакию – 5:0. А это значит, что сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020!!!