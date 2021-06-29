Швеция проиграет Украине из-за дьявольского проклятия

Все сборные, которым желает удачи Манчестер Юнайтед, в итоге терпят неудачу на Евро-2020. Эта же участь постигнет и команду Швеции, ведь "Красные дьяволы" уже дали напутствие своему легионеру

Линделеф принесет сборной Швеции неудачу / Фото: Reuters

Сборной Швеции сегодня суждено проиграть Украине в 1/8 финала Евро-2020. Смотреть Швеция – Украина можно на нашем сайте.

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Болельщики в Сети заметили, что все сборные, которым желают удачи в официальном аккаунте Манчестер Юнайтед, в итоге проигрывают и покидают турнир. Так случилось в ситуациях с Дэниелом Джеймсом из Уэльса, Бруну Фернандешом из Португалии, а вчера досталось главному фавориту турнира Франции и Полю Погба в частности.

К счастью для нас, в составе "Красных дьяволов" выступает шведский защитник Виктор Линделеф, и сегодня он получил напутствие от своего клуба, как и английские сборники.

Ренее мы спрогнозировали, что Украина обыграет Швецию 3:2. С помощью футбольной математики мы спрогнозировали победу команды Андрея Шевченко. Наша команда одержит волевую победу в дополнительное время.