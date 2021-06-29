Украина обыграет Швецию 3:2: спрогнозировали победителя матча с помощью футбольной математики

С помощью футбольной математики мы спрогнозировали победу команды Андрея Шевченко. Наша команда одержит волевую победу в дополнительное время

Украина обыграет Швецию со счетом 3:2

Сегодня сборная Украины впервые в истории сыграет в 1/8 финала Евро-2020. Нашим соперником буде крепкая команда Швеции. Матч начнется в 22:00, но мы заглянули в будущее и благодаря аналитике Спорт.Сегодня уже знаем, кто победит! Онлайн Швеция – Украина есть на нашем сайте.

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Тренеры

Андрей Шевченко vs Янне Андерсон. Оба тренера у руля своих команд по пять лет. Процент побед сборных при них идентичен – 52%. Пока ничья.

Оборона

Георгий Бущан vs Робин Ульсен. Жора – один из лидеров Евро по сейвам: 11 в трех матчах. Однако на Евро Украина уже пропустила 5 мячей, шведы – 2. Защиту скандинавов не смогли пробить даже испанцы. К тому же оборона Швеции намного опытнее и выглядит лучше. 0:1 – шведы выходят вперед!

Атака

Андрей Ярмоленко vs Эмиль Форсберг. Эти игроки попали в символическую сборную группового турнира. Ярмоленко забил два гола, один из них – в ворота Нидерландов – лучший на турнире. На счету Форсберга – 3 мяча, Эмиль – в числе лучших бомбардиров.

У нас есть еще звезды: Зинченко, Малиновский и Яремчук. У шведов – Кулусевски, Экдаль и Исак. Наконец, Украина и Швеция забили на Евро-2020 поровну – по 4 гола. Счет остается прежним.

Статистика

Число ударов на Евро-2020: Украина – 30 (14 в створ), Швеция – 29 (8)

Проведено атак: Украина – 93, Швеция – 89

Владение мячом: Украина – 47%, Швеция – 36%

Точность пасов: Украина – 85%, Швеция – 67%

Наша команда в каждом компоненте сильнее своего сегодняшнего соперника. 1:1 – Украина сравнивает счет!

История

Шева дважды забил шведам на Евро-2012

Всего Украина и Швеция играли между собой четыре раза. Шведы выиграли один матч, также была зафиксирована одна ничья и еще два поединка завершились в пользу Украины, в том числе памятный на Евро-2012. Тогда наша команда одержала победу со счетом 2:1, а нынешний наставник сине-желтых Андрей Шевченко оформил дубль. Наши выходят вперед – 2:1!

Форма и прогнозы

Швеция – Украина: прогноз комментатора на матч 1/8 финала Евро-2020

Шведы в своей группе набрали 7 очков и заняли 1-е место. Украина же с тремя очками – только 3-я. Неудивительно, что букмекеры больше верят в победу Швеции: 1.75 х 2.19. 2:2 – шведы сравнивают счет.

Выносливость

Сборная Украины дождалась соперника по 1/8 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

За три матча Украина пробежала 314 км, Швеция – 332 км. При этом украинцы имели на 2 дня больше на восстановление. Это большое преимущество в подобных турнирах. 3:2 – Украина забивает в овертайме и побеждает!