Шикарный отель сборной Украины в Риме: номера по 10 000, пиано-бар и вид на собор Святого Петра

Команда Андрея Шевченко прилетела в столицу Италии на матч 1/4 Евро-2020 против Англии 3 июля и остановила в апартаментах рядом со знаменитым парком Вилла Боргезе

Отель сборной Украины в Риме / Фото: booking.com

Поздним вечером 30 июня сборная Украины прилетела из Глазго в Рим, где 3 июля проведет поединок четвертьфинала против Англии. В столице Италии наша команда остановилась в пятизвездочном отеле Parco dei Principi, выбранном оргкомитетом Евро-2020 для участников чемпионата.

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Спа-отель Parco dei Principi с панорамным видом на древний город расположен рядом со знаменитым парком "Вилла Боргезе". Также всего в 5 минутах ходьбы – картинная галерея Боргезе. В комплексе, который спроектировал архитектор Джио Понти, предлагают роскошные номера, бесплатный спа-центр и 2 бассейна.

Номера 5-звездочного спа-отеля Parco Dei Principi насчитывают удобную зону отдыха. Из большинства открывается вид на пышные сады Вилла Боргезе и купол собора Святого Петра. Улучшенный двухместный номер в таком отеле в летний период без шикарного балкона и завтрака стоит порядка 7 800 гривен за ночь, с балконом – 8 700. С завтраком и балконом – 10 000.

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В ресторане высокой кухни Pauline Borghese с видом на бассейн и сад есть летняя терраса. В ресторане подают блюда современной итальянской кухни. Гости могут попробовать закуски в баре у бассейна и заказать коктейли в пиано-баре.

Гостям предлагают оздоровительный спа-центр с крытым бассейном, финской сауной, турецкой баней и бесплатным тренажерным залом с оборудованием Technogym. В зоне релаксации подают травяные чаи.

Бороться с британцами команде Шевченко придется без травмированного Артема Беседина. Нападающий Динамо уже прошел обследование в Киеве – лечение и восстановление Беседина займет полгода.