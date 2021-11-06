6 ноября 14:00
Минай 0
Мариуполь 2
6 ноября 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
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Шеву в Италии опустили еще ниже: постарался Коваленко

Олег Люлька
6 ноября, 18:26
С помощью голевой передачи Виктора Коваленко Специя обыграла дома Торино 1:0 и заняла 15-ю строчку в Серии А, опустив на 16-е место Дженоа, которую вот-вот возглавит Шева

Шевченко и Коваленко со своими половинками / Фото: Getty Images, Instagram

Специя обыграла Торино 1:0 благодаря голу Якопо Салы, которому ассистировал украинец Виктор Коваленко.

Теперь в турнирной таблице Серии А Специя – 15-я.

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На 16-ю строчку опустилась Дженоа, которая уже уволила Давиде Баллардини.

Последнего на посту тренера Грифонов вот-вот заменит Андрей Шевченко, который будет получать в Дженоа 1,8 млн евро в год плюс бонусы.

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Андрей Шевченко скоро присоединится к своему новому клубу / Фото: Коллаж: Сегодня