Шеву в Италии опустили еще ниже: постарался Коваленко

Шевченко и Коваленко со своими половинками / Фото: Getty Images, Instagram

Специя обыграла Торино 1:0 благодаря голу Якопо Салы, которому ассистировал украинец Виктор Коваленко.

Теперь в турнирной таблице Серии А Специя – 15-я.

Реклама

На 16-ю строчку опустилась Дженоа, которая уже уволила Давиде Баллардини.

Последнего на посту тренера Грифонов вот-вот заменит Андрей Шевченко, который будет получать в Дженоа 1,8 млн евро в год плюс бонусы.

Реклама