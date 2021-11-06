6 листопада 14:00
Минай 0
Маріуполь 2
6 листопада 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Шеву в Італії опустили ще нижче: постарався Коваленко

Олег Люлька
6 листопада, 18:26
За допомогою гольової передачі Віктора Коваленка Спеція обіграла вдома Торіно 1:0 і посіла 15-й рядок у Серії А, опустивши на 16-ту сходинку Дженоа, котру ось-ось очолить Шева

Шевченко і Коваленко зі своїми половинками / Фото: Getty Images, Instagram

Спеція обіграла Торіно 1:0 завдяки голу Якопо Сали, якому асистував українець Віктор Коваленко.

Тепер у турнірній таблиці Серії А Спеція – 15-та.

Реклама

На 16-й рядок опустилася Дженоа, яка вже звільнила Давіде Баллардіні.

Останнього на посаді тренера Грифонів ось-ось замінить Андрій Шевченко, який отримуватиме в Дженоа 1,8 млн. євро на рік плюс бонуси.

Реклама

Андрій Шевченко скоро приєднається до свого нового клубу / Фото: Колаж: Сьогодні