Шеве светит шара: На кого Украина может выйти в 1/8 Евро

Наша команда сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Евро-220 и может получить менее сильного соперника, чем, если бы напрямую вышла из группы. Разбираемся с сеткой плей-офф

Украина еще может выйти в 1/8 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Несмотря на поражение от Австрии Украина все еще сохраняет шансы на выход из группы Евро-2020. Более того, наша команда может получить даже лучший жребий, чем ее ждал при выходе в плей-офф со второго места.

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Украина не опустится ниже Финляндии в рейтинге третьих команд, а это значит, что для выхода в следующий раунд будет достаточно хотя бы одного фактора:

Ничья в матче между Хорватией и Шотландией

Победа Словакии и ничья или поражение Польши

Победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши

Поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей

У команды Шевченко осталось всего два варианта соперника в 1/8 финала. Самый вероятный – победитель группы E, где выступают Швеция, Словакия, Испания и Польша. Шведы уже гарантировали себе выход из группы, но пока не известно, с какого места. В последнем туре они играют с Польшей и вполне могут рассчитывать на сохранение первой строчки. Это далеко не Италия, с которой нас сводил жребий ранее!

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Второй вариант – фантастический – победитель группы F, где играют Франция, Германия, Португалия и Венгрия. Французы уже тоже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Но для этого нужно, чтобы сложились несколько маловероятных факторов. Самое главное – Финляндия должна выйти в плей-офф. Финны имеют три балла и разницу голов -2. Сейчас они занимают последнее проходное место в рейтинге третьих мест, а ниже них Испания и Хорватия, которые сыграли по два матча.

Финны сохранят свои позиции в тех же случаях, что и Украина, но если нас устраивает хотя бы один вариант, то им нужно, чтобы сбылось два – ничья Хорватии и Шотландии, поражения Испании и Польши или ничья Польши и победа Испании с разницей в три мяча. А еще есть вариант с крупным поражением Португалии.

Таким образом, если Украина все же выйдет в плей-офф с третьего места, ее может ждать как почти "шаровой" вариант соперника в виде Швеции или Словакии, так и не менее грозный, чем Италия, которую все так боялись, – в лице Франции, Германии, Португалии или Испании.