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25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Шахтер --
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Шевченко заменит Луческу в Динамо! Названа дата

Андрей Трофимов
13 сентября, 11:47
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может вернуться в свой родной клуб, заменив в следующем сезоне румынского специалиста

Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football

Вчера Андрей Шевченко приехал на стадион "Сан-Сиро", где провел свои лучшие игровые годы, чтобы поболеть за Милан в матче чемпионата Италии с Лацио.

Бывшему наставнику сборной Украины прочат пост главного тренера Милана. Да и сам Андрей Николаевич ранее заявлял, что не против бы возглавить итальянский клуб.

Но есть и запасной вариант. Шевченко может возглавить клуб, где начинал и заканчивал карьеру – киевское Динамо.

"Луческу еще этот сезон отработает с Динамо, а потом придет Андрей Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко", – прозвучала информация в программе "Футбольный формат".

Напомним, что в июне Мирча Луческу продлил контракт с Динамо до 2023 года. С приходом Луческу киевляне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины и впервые за четыре года вышли в группу Лиги чемпионов.

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Луческу и Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сейчас Динамо также лидирует в чемпионате Украины.

А уже завтра клуб стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. В Киеве на "Олимпийском" Динамо сыграет против Бенфики.

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