Шевченко заменит Луческу в Динамо! Названа дата

Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football

Вчера Андрей Шевченко приехал на стадион "Сан-Сиро", где провел свои лучшие игровые годы, чтобы поболеть за Милан в матче чемпионата Италии с Лацио.

Бывшему наставнику сборной Украины прочат пост главного тренера Милана. Да и сам Андрей Николаевич ранее заявлял, что не против бы возглавить итальянский клуб.

Но есть и запасной вариант. Шевченко может возглавить клуб, где начинал и заканчивал карьеру – киевское Динамо.

"Луческу еще этот сезон отработает с Динамо, а потом придет Андрей Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко", – прозвучала информация в программе "Футбольный формат".

Напомним, что в июне Мирча Луческу продлил контракт с Динамо до 2023 года. С приходом Луческу киевляне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины и впервые за четыре года вышли в группу Лиги чемпионов.

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Луческу и Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сейчас Динамо также лидирует в чемпионате Украины.

А уже завтра клуб стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. В Киеве на "Олимпийском" Динамо сыграет против Бенфики.