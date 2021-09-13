Шевченко замінить Луческу в Динамо! Названа дата

Мірча Луческу і Андрій Шевченко / Фото: ua-football

Вчора Андрій Шевченко приїхав на стадіон "Сан-Сіро", де провів свої найкращі ігрові роки, щоб повболівати за Мілан в матчі чемпіонату Італії з Лаціо.

Колишньому наставнику збірної України пророкують посаду головного тренера Мілана. Та й сам Андрій Миколайович раніше заявляв, що не проти б очолити італійський клуб.

Але є і запасний варіант. Шевченко може очолити клуб, де починав і закінчував кар'єру – київське Динамо.

"Луческу ще цей сезон відпрацює з Динамо, а потім прийде Андрій Шевченко. Такий інсайд, що після Луческу буде Шевченко", – прозвучала інформація в програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, що в червні Мірча Луческу продовжив контракт із Динамо до 2023 року. З приходом Луческу кияни виграли чемпіонат, Кубок і Суперкубок України і вперше за чотири роки вийшли в групу Ліги чемпіонів.

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Луческу і Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нині Динамо також лідирує в чемпіонаті України.

А вже завтра клуб стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів. У Києві на "Олімпійському" Динамо зіграє проти Бенфіки.