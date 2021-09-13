14 вересня 19:45
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Зальцбург --
14 вересня 19:45
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Манчестер Юнайтед --
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Динамо --
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Зеніт --
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Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
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Вільярреал --
Аталанта --
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Бешикташ --
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Шериф --
Шахтар --
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Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
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Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
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Верес --
Львів --
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Минай --
Колос --
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Львів --
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Верес --
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Минай --
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Колос --
18 вересня 00:00
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Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Шахтар --
Динамо --
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Шевченко замінить Луческу в Динамо! Названа дата

Андрій Трофімов
13 вересня, 11:47
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко може повернутися в свій рідний клуб, замінивши в наступному сезоні румунського фахівця

Мірча Луческу і Андрій Шевченко / Фото: ua-football

Вчора Андрій Шевченко приїхав на стадіон "Сан-Сіро", де провів свої найкращі ігрові роки, щоб повболівати за Мілан в матчі чемпіонату Італії з Лаціо.

Колишньому наставнику збірної України пророкують посаду головного тренера Мілана. Та й сам Андрій Миколайович раніше заявляв, що не проти б очолити італійський клуб.

Але є і запасний варіант. Шевченко може очолити клуб, де починав і закінчував кар'єру – київське Динамо.

"Луческу ще цей сезон відпрацює з Динамо, а потім прийде Андрій Шевченко. Такий інсайд, що після Луческу буде Шевченко", – прозвучала інформація в програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, що в червні Мірча Луческу продовжив контракт із Динамо до 2023 року. З приходом Луческу кияни виграли чемпіонат, Кубок і Суперкубок України і вперше за чотири роки вийшли в групу Ліги чемпіонів.

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Луческу і Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нині Динамо також лідирує в чемпіонаті України.

А вже завтра клуб стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів. У Києві на "Олімпійському" Динамо зіграє проти Бенфіки.

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