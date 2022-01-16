Шевченко впервые прокомментировал свою отставку

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Андрей Шевченко обратился к своим бывшим подопечным и болельщикам Дженоа после отставки с поста главного тренера команды.

"За эти два месяца с моим штабом мы сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать", – цитирует Шеву Tuttosport.

Шева проработал в Дженоа два месяца / Фото: Getty Images

Реклама

"Прежде чем уйти, я скажу кое-что важное о Дженоа. Я молодой тренер, но кое-чего достиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира. Но я никогда раньше не видел такого стадиона, как "Луиджи Феррарис": он необыкновенный, потому что болельщики Дженоа необыкновенные".

Андрей Шевченко / Фото: genoacfc.it

"Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. Для этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас посреди трудностей", – призвал игроков Дженоа Шевченко.

Напомним, при Шевченко за два месяца Дженоа сыграла 11 матчей – один выиграла, семь проиграла и три свела вничью, прочно прописавшись в зоне вылета Серии А.

Реклама

За досрочный разрыв контракта штабу Шевченко должны заплатить 20 млн евро.

Обзор последней игры Шевы у руля Дженоа