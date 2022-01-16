Шевченко уперше прокоментував свою відставку

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Андрій Шевченко звернувся до своїх колишніх підопічних та вболівальників Дженоа після відставки з посади головного тренера команди.

"За ці два місяці із моїм штабом ми зробили все, що могли. Головне, щоб не було соромно дивитись у дзеркало, і я знаю, що можу це робити", – цитує Шеву Tuttosport.

Шева пропрацював у Дженоа два місяці / Фото: Getty Images

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"Перш ніж піти, я скажу щось важливе про Дженоа. Я молодий тренер, але чогось досяг у футболі, за свою кар'єру бачив багато стадіонів у всіх куточках світу. Але я ніколи раніше не бачив такого стадіону, як "Луїджі Фераріс": він незвичайний, тому що вболівальники Дженоа незвичайні".

Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it

"Ви зобов'язані спробувати врятувати місце в Серії А для них. Для цих хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу і ніколи не кидали нас посеред труднощів", – закликав гравців Дженоа Шевченко.

Нагадаємо, із Шевченком за два місяці Дженоа зіграла 11 матчів – один виграла, сім програла і три звела внічию, міцно прописавшись у зоні вильоту Серії А.

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За дострокове розірвання контракту штабу Шевченка мають заплатити 20 млн євро.

Огляд останньої гри Шеви біля керма Дженоа