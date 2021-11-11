11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
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Шевченко передал Петракову послание из Италии

Олег Люлька
11 ноября, 12:00
Андрей Шевченко, которого накануне представили в качестве нового тренера Дженоа, адресовал слова поддержки своей бывшей команде – сборной Украины

Шевченко и Петраков / Фото: REUTERS

Сегодня в Одессе "сине-желтые" играют товарняк с Болгарией. Трансляция Украина – Болгария онлайн доступна на нашем сайте.

Украина – Болгария: где смотреть матч

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Правда, послание Шевы из Италии касается не сегодняшнего товарищеского матча украинской сборной – а гостевого поединка 16 ноября против Боснии и Герцеговины, от результата которого будет зависеть выход нашей национальной команды в плей-офф за попадание на ЧМ-2022.

"Я хочу передать всем футболистам национальной сборной и тренерам привет. Будет очень сложная игра, поэтому я буду болеть. Всем болельщикам большой привет. Еще раз – важнейшая игра. Я всех обнимаю, желаю удачи, буду смотреть и болеть", – сказал в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital Шевченко.

Украина vs Босния / Фото: Reuters

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Напомним, за то, что сборная Украины оказалась на грани невыхода в плей-офф, лежит ответственность и на Андрее Шевченко – бывшем коуче "сине-желтых". Ведь под его руководством наша сборная набрала всего три очка в трех матчах отбора к ЧМ-2022 – с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1).

Шевченко и Петраков / Фото: ФФУ

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Сменщик Шевы Александр Петраков в следующих четырех поединках квалификации взял шесть очков – сыграв вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1), Боснией (1:1) и обыграв Финляндию (2:1).