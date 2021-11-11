Шевченко передав Петракову послання з Італії

Шевченко і Петраков / Фото: REUTERS

Сьогодні в Одесі "синьо-жовті" грають товарняк із Болгарією. Трансляція Україна – Болгарія онлайн доступна на нашому сайті.

Україна – Болгарія: де дивитись матч

Реклама

Щоправда, послання Шеви з Італії стосується не сьогоднішнього товариського матчу української збірної – а гостьового поєдинку 16 листопада проти Боснії та Герцеговини, від результату якого залежатиме вихід нашої національної команди до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022.

"Я хочу передати всім футболістам національної збірної та тренерам вітання. Буде дуже складна гра, тому я вболіватиму. Всім уболівальникам великий привіт. Ще раз – найважливіша гра. Я всіх обіймаю, бажаю удачі, дивитимусь і вболіватиму", – сказав у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital Шевченко.

Україна vs Боснія / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, за те, що збірна України опинилася на межі невиходу до плей-оф, лежить відповідальність і на Андрієві Шевченку – колишньому коучі "синьо-жовтих". Адже під його керівництвом наша збірна набрала лише три очки у трьох матчах відбору до ЧС-2022 – з Францією (1:1), Фінляндією (1:1) та Казахстаном (1:1).

Шевченко і Петраков / Фото: ФФУ

Реклама

Наступник Шеви Олександр Петраков у чотирьох поєдинках кваліфікації взяв шість очок – зігравши внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1), Боснією (1:1) та обігравши Фінляндію (2:1).