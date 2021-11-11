11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
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Шевченко передав Петракову послання з Італії

Олег Люлька
11 листопада, 12:00
Андрій Шевченко, якого напередодні представили як нового тренера Дженоа, адресував слова підтримки своїй колишній команді – збірній України

Шевченко і Петраков / Фото: REUTERS

Сьогодні в Одесі "синьо-жовті" грають товарняк із Болгарією. Трансляція Україна – Болгарія онлайн доступна на нашому сайті.

Україна – Болгарія: де дивитись матч

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Щоправда, послання Шеви з Італії стосується не сьогоднішнього товариського матчу української збірної – а гостьового поєдинку 16 листопада проти Боснії та Герцеговини, від результату якого залежатиме вихід нашої національної команди до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022.

"Я хочу передати всім футболістам національної збірної та тренерам вітання. Буде дуже складна гра, тому я вболіватиму. Всім уболівальникам великий привіт. Ще раз – найважливіша гра. Я всіх обіймаю, бажаю удачі, дивитимусь і вболіватиму", – сказав у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital Шевченко.

Україна vs Боснія / Фото: Reuters

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Нагадаємо, за те, що збірна України опинилася на межі невиходу до плей-оф, лежить відповідальність і на Андрієві Шевченку – колишньому коучі "синьо-жовтих". Адже під його керівництвом наша збірна набрала лише три очки у трьох матчах відбору до ЧС-2022 – з Францією (1:1), Фінляндією (1:1) та Казахстаном (1:1).

Шевченко і Петраков / Фото: ФФУ

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Наступник Шеви Олександр Петраков у чотирьох поєдинках кваліфікації взяв шість очок – зігравши внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1), Боснією (1:1) та обігравши Фінляндію (2:1).